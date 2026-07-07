Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan vorgelegt, der den Risiken künstlicher Intelligenz (KI) begegnen und die Chancen fortschrittlicher KI-Modelle für die Cybersicherheit nutzen soll. Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, sagte: „Künstliche Intelligenz verändert die Bedeutung der Cybersicherheit grundlegend. Und wir müssen damit Schritt halten. Die EU verfügt über eine solide Grundlage, um ihre Maßnahmen an die Schwachstellen anzupassen, die neue Technologien mit sich bringen. Wir müssen die vorhandenen Kapazitäten, Netzwerke und den Rechtsrahmen nutzen und bündeln, um die Cybersicherheit zu stärken und so unsere digitale Landschaft zu schützen.“

Schwachstellen beheben, mehr Cybersicherheit in der EU schaffen

Fortschrittliche KI-Modelle definieren die Cybersicherheit neu. KI kann missbraucht werden, um Schwachstellen zu identifizieren, Angriffe zu automatisieren und das Ausmaß sowie die Geschwindigkeit von Cybervorfällen in beispiellosem Tempo zu erhöhen. Der Aktionsplan baut auf dem einzigartigen Rechtsrahmen der EU für KI und Cybersicherheit auf. Er wird Mitgliedstaaten, Industrie und Organisationen auf EU-Ebene zusammenbringen, um die Cybersicherheit unserer digitalen Landschaft gegen die durch fortschrittliche KI verursachten Schwachstellen zu stärken.

Zu den Schwerpunkten des Aktionsplans gehören u. a. der Zugang und die Bewertung von KI-Modellen, das Testen von KI im Bereich der Cybersicherheit und der Ausbau der europäischen KI-Kapazitäten für den Cyberbereich.

Quelle: EU-Kommission, Vertretung in Deutschland