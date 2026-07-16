Die vielleicht grundlegendste Änderung wird die Einführung einer verpflichtenden Kapitalrente nach schwedischem Vorbild werden. Damit soll die Umlagerente mit einem Kapitalstock ergänzt werden, dessen Erträge direkt das gesetzliche Rentenniveau stützen. Dies ist ein wahrer Paradigmenwechsel, der – wenn er gelingt – die gesetzliche Rente langfristig sicher machen wird. Dieser späte Wechsel kommt natürlich nicht ohne erhebliche Kosten daher. Geplant ist, dass zusätzliche Beitragszahlungen in Höhe von zwei Prozent, jeweils hälftig vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen, eingezahlt werden sollen. Die regulären Beiträge bleiben erhalten. Derzeit liegen diese bei 18,6 Prozent. Prognosen sehen hier Steigerungen bis zu 21 Prozent in den nächsten Jahren. Dazu kommt der Kapitalbeitrag. Inwiefern das durchsetzbar ist, kann man noch nicht absehen. Wichtig wäre es jedenfalls. Die Verwaltung des Kapitalstocks soll staatlich erfolgen, was nicht grundsätzlich schlecht ist. Bereit stehen dafür die Bundesbank und der Kenfo – ein Fonds, der seit 2017 zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung etwa 24 Milliarden Euro anlegt und dessen Erlöse sich sehr gut sehen lassen. Nach gegenwärtigem Stand kämen etwa 35 Milliarden Euro pro Jahr durch die Kapitalrente zusammen. Die Anforderungen an die Fondsverwaltung sind also sehr hoch und erhöhen sich dadurch, dass gemäß den Empfehlungen individuelle Konten und Anlageentscheidungen möglich sein sollen. Vermutlich wird es ganz ohne private Anbieter nicht gehen. Durch die Kapitalrente wird ein Teil der Alterssicherung aus dem direkten Generationenvertrag herausgelöst und stärker an den Erträgen der Kapitalmärkte beteiligt. Nach den Berechnungen der Kommission kann damit langfristig sogar ein höheres Versorgungsniveau erreicht werden. Ein Nettoertragswert von 70 Prozent soll zukünftig erreichbar sein, heißt es aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Schweden haben bereits vor 25 Jahren auf die Aktienrente umgestellt und hervorragende Erfahrungen damit gemacht. Es ist müßig, hierzulande der verlorenen Zeit nachzutrauern. Die jetzige Koalition packt endlich die wichtigen Reformen in der Altersvorsorge an, wozu auch die Frühstartrente und das Altersvorsorgedepot gehören.