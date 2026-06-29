Auf den ersten Blick könnte man annehmen, die Plausibilitätsprüfung sei ein rein medizinrechtliches Thema. Im Zuge der Plausibilitätsprüfung werden jedoch dem Vertragsarzt diverse organisatorische Schwächen seiner Praxis vor Augen geführt, die sich auch in anderen Bereichen (Buchführung, Kassenführung, Controlling) widerspiegeln können. Ein guter Steuerberater kann bei einem ärztlichen Steuermandat die Rolle als betriebswirtschaftlicher Strukturgeber, Datenmanager und Risikocoach zur Vermeidung solcher Verfahren einnehmen, den Vertragsarzt und Medizinrechtler entscheidend unterstützen und sich so von der Masse abheben. Er kennt die Arztpraxis so gut wie kaum ein anderer, durchdringt die Organisation, überblickt die wirtschaftliche Lage der Praxis, verfügt über Benchmarks und geordnete Unterlagen, unterstützt bei der Finanzplanung und Liquiditätsplanung und muss, sollte die Praxis bilanzieren, Rückstellungen bilden. Insbesondere wenn Einnahmen ohne ersichtlichen Grund plötzlich explodieren, sollte der Steuerberater dies im Sinne einer Frühwarnung hinterfragen. Lässt sich der Umsatzsprung organisatorisch erklären? Wurden bestimmte neue GOP oder z.B. die Hybrid-DRG eingeführt, die zu besserer Abrechenbarkeit führen? Wurden neue Ärzte eingestellt, Praxen erworben, Zweigpraxen eröffnet, das Leistungsangebot erweitert usw.? Gab es besondere regionale Entwicklungen durch den Wegfall von Leistungserbringern oder der Eröffnung von speziellen Einrichtungen (je nach Fachrichtung des Vertragsarztes z.B. Altenheim, Förderzentrum, regionales Klinikangebot usw.)? Gibt es Sonderfaktoren (z.B. Impfkampagne)?

Auch wenn es stets vorteilhaft ist, vorgreiflich agieren zu können, statt nachträglich reagieren zu müssen, ist Ziel der Frühwarnung nicht unbedingt eine Korrektur der Abrechnung. Oft reicht es schon, Risiken rechtzeitig zu identifizieren, um sich organisatorisch und in der Dokumentation abzusichern. Wird der Vertragsarzt bereits mit auffälligen Zeitprofilen konfrontiert, kann der Steuerberater unterstützen, in dem er etwa Praxisöffnungszeiten, Sprechstundenmodell, Vertretungsorganisation aufbereitend darstellt, die Praxisentwicklung anhand der vorhandenen Kapazitäten sowie Kennzahlen analysiert (Arztstunden, Personalstunden, Fallzahlen, Patientenkontakte, Leistungen je Zeiteinheit usw.) und nachvollziehbare Erläuterungen für standardisierte Abläufe liefert. In Prüfungen entscheidet häufig, ob man das auffällig Abgerechnete begründen und belegen kann. Viele Praxen sind fachlich exzellent, befinden sich organisatorisch aber am Limit. Der Steuerberater kann hier helfen, indem er Ordnungssysteme für vertragsärztliche Genehmigungen, Honorarbescheide, Abrechnungsprotokolle, Statistiken und Korrekturmitteilungen einführt oder selbst unterhält. Drohen bei einer Plausibilitätsprüfung massive Rückforderungen, sollte der Steuerberater dies in seiner Finanz- und Liquiditätsplanung berücksichtigen und auch ein Worst-Case-Szenario durchrechnen. Mit der entsprechenden Argumentation kann dann der Rechtsbeistand sehr häufig im Rahmen eines Vergleichs Ratenzahlungen vereinbaren, die dem Arzt das wirtschaftliche Überleben auch bei hohen Beträgen sichern. Denn es gilt zu bedenken, dass Widerspruch und Klage gegen einen Honorarrückforderungsbescheid der KV keine aufschiebende Wirkung haben. Eine solche müsste – meist durch ein gerichtliches Verfahren – erst gesondert angeordnet werden.