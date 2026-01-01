Mehr als 3,7 Millionen Deutsche gehen arbeiten, wenn andere frei haben. Alltag ist das beispielsweise in der Gastronomie, Hotellerie, Pflege – und natürlich auch in der Industrie.

Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge, kurz SFN-Zuschläge, sind daher ein wichtiger Bestandteil der Lohn- und Gehaltsabrechnung in Deutschland. Für Lohnsachbearbeiter und -bearbeiterinnen ist es also entscheidend, die Regeln und Vorschriften für diese Zuschläge zu verstehen und korrekt anwenden zu können.