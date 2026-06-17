Der wohl wichtigste Vorteil der Schenkungsteuer liegt in der mehrfachen Nutzbarkeit der persönlichen Freibeträge (§ 14 ErbStG), die bei Ehegatten 500.000 Euro, bei Kindern 400.000 Euro, bei Enkeln 200.000 Euro und bei sonstigen Personen 20.000 Euro betragen. Im Erbfall können diese Freibeträge nur einmal ausgeschöpft werden. Bei Schenkungen hingegen stehen sie alle zehn Jahre erneut in voller Höhe zur Verfügung. Durch eine gezielte, frühzeitige Übertragung kann Vermögen über mehrere Jahrzehnte hinweg steuerfrei oder steueroptimiert übertragen werden, etwa an ein Kind in Höhe von jeweils 400.000 Euro alle zehn Jahre. Um missbräuchliche Gestaltungen zu verhindern, sieht § 14 ErbStG allerdings vor, dass Schenkungen innerhalb von zehn Jahren vor dem Erbfall dem Erwerb von Todes wegen als sogenannte Vorschenkungen hinzugerechnet werden. Für die Beratungspraxis folgt daraus, dass die steuerliche Optimierung einen langfristigen Planungshorizont erfordert.