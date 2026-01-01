Der Steuerberater beschreibt die Zusammenarbeit mit seinen Mandanten als sehr persönlich und ist mit fast allen per Du. Dabei handelt es sich überwiegend um Handwerker, oft in seinem Alter. Man begegne sich auf gleicher Augenhöhe, im regionalen Umfeld, und genau das mache ihm große Freude. Nach inzwischen zwölf Jahren in der Selbstständigkeit muss er sich in keine neuen Fälle mehr einarbeiten. Darin sieht er sein Alleinstellungsmerkmal. Seinen Mandanten sagt er oft: „Ich bin sehr tief in euren Fällen drin, das könnt ihr in einer großen Kanzlei so nicht erwarten.“ Zwar bearbeitet er weniger Fälle, ist dafür aber effizienter. Wenn er eine Buchhaltung gemacht hat, ist meistens auch der Abschluss fertig.

Vor acht Jahren verunglückte sein jüngster Bruder, zwei Jahre später starb auch sein Vater. Diese Ereignisse haben ihn stark beeinflusst und sind ein wesentlicher Grund dafür, warum er seine Kanzlei nicht weiter vergrößert hat. Ursprünglich hatte er geplant, gemeinsam mit einem Freund eine Kanzlei zu führen, entschied sich dann aber bewusst dafür, Einzelkämpfer zu bleiben. Seine knapp 150 Mandanten will er weiterhin betreuen und dabei DATEV-Produkte nutzen. „Für die Zukunft kann ich mir aber auch vorstellen, im Handwerksbetrieb unserer Familie mitzuwirken und nur noch nebenbei als Steuerberater tätig zu sein.“