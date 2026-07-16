§ 266a Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) stellt das Vorenthalten von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung als echtes Unterlassungsdelikt unter Strafe; die Tat ist bereits mit Verstreichen des Fälligkeitstags vollendet, ohne dass es eines weiteren Taterfolgs bedarf. Abs. 2 der Norm erfasst das Vorenthalten von Arbeitgeberbeiträgen durch unrichtige, unvollständige oder pflichtwidrig unterlassene Angaben gegenüber der zuständigen Einzugsstelle. Der Tatbestand ist streng sozialrechtsakzessorisch ausgestaltet: Die Beitragspflicht besteht unabhängig davon, ob die Beschäftigung ordnungsgemäß gemeldet oder das Arbeitsentgelt tatsächlich ausgezahlt wurde. Die Nettolohnfiktion verschärft die Lage erheblich: Jede Lohnzahlung ist als Nettolohnzahlung anzusehen, die Arbeitnehmeranteile gelten als einbehalten. Die Beitragspflicht besteht daher auch bei einer Schwarzlohnabrede fort. Der Strafrahmen reicht bis fünf Jahre Freiheitsstrafe; in besonders schweren Fällen drohen gemäß § 266a Abs. 4 StGB bis zu zehn Jahre.