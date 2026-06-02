Ein weiterer grundlegender Wandel betrifft die Rolle von Zieldefinitionen. KI macht die Erstellung von Inhalten deutlich schneller – und damit verliert die Produktion ihren Engpasscharakter. Stattdessen verschiebt sich der Fokus auf die vorgelagerte Phase:

• Welches Problem soll gelöst werden?

• Was ist das konkrete Ziel?

• Welche Qualitätsanforderungen gelten?

Unklare Fragestellungen führen häufig zu durchschnittlichen Ergebnissen. Präzise formulierte Ziele hingegen ermöglichen hochwertige, relevante Resultate. Für steuerberatende Berufe bedeutet das: Nicht die Fähigkeit, Tools zu bedienen, ist entscheidend – sondern die Fähigkeit, Anforderungen klar zu formulieren und Ergebnisse zielgerichtet zu steuern.