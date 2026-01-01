Der digitale Belegaustausch in DATEV Meine Steuern ist eine Kernfunktion. Damit tauschen Kanzleien orts- und zeitunabhängig Belege für die Steuererklärung mit ihren Mandantinnen und Mandanten über einen sicheren digitalen Weg aus. Der Kanzlei stehen alle steuerrelevanten Belege der Mandanten zur Verfügung. Mandanten können digital mit der Kanzlei zusammenarbeiten. Das funktioniert entweder über die schon genannte Online-Anwendung DATEV Meine Steuern oder per Smartphone über die App DATEV Upload mobil. Dadurch kann die Kanzlei im Programm DATEV Einkommensteuer auf die Belege zugreifen und sie den entsprechenden Formularzeilen zuordnen. Super Sache, wären da nur nicht die vielen Papierbelege, die doch noch den Weg in die Kanzlei finden.

Die BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft beschäftigt sich seit Ende 2019 mit DATEV Meine Steuern. Zum einen ging es ihr um erste Praxiserfahrungen mit dem sich dadurch ändernden Ablauf des Steuererklärungsprozesses. Zum anderen wollte sie sich vorbereiten auf die Umsetzung des RABE-Digitalisierungsprozesses der Finanzverwaltung. Das Konzernunternehmen mit Sitz in Bayern ist seit mehr als 45 Jahren in der Steuerberatung aktiv. Mit mehr als 40 Kanzleien in verschiedenen Bundesländern betreut sie private und gewerbliche Mandate in jeglicher Größenordnung und Branche. Bei der Arbeit mit DATEV Meine Steuern stellte sie fest, dass es für sie den einen Weg nicht mehr geben wird, sondern, dass sie es mit ganz unterschiedlichen Prozessen zu tun haben werden. „Wir haben Mandanten, die bereits sehr modern und sehr digital mit uns zusammenarbeiten. Die stellen uns ihre Steuerbelege per „Upload Mobil“ oder „Direkt-Upload“ zur Verfügung“, sagt Steuerberater und Geschäftsführer Josef Meyer. Doch noch nutzen nicht alle Mandanten diese Möglichkeit