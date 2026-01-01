Erst wenn feststeht, was sich für den Inhaber verändern soll, ist es sinnvoll, konkrete Kanzleiziele zu definieren. Diese bilden keine unverbindliche Wunschliste, sondern beschreiben messbare Voraussetzungen dafür, dass die persönlichen Ziele erreicht werden können.

Mögliche Kanzleiziele sind beispielsweise:

ein stabiler Jahresgewinn von 250.000 Euro,

ein Anteil der Facharbeit des Inhabers von weniger als 20 Prozent,

kein Mandat mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent am Gesamtumsatz,

dokumentierte Kernprozesse und eindeutig geregelte Zuständigkeiten,

der Aufbau einer klar definierten Zielmandantengruppe mit Beratungsbedarf,

eine jährliche Fluktuationsquote im Team von weniger als fünf Prozent.

Auch diese Kennzahlen sind kein Selbstzweck. Sie sollen dazu beitragen, dass die Kanzlei das leistet, wofür sie da ist: das Leben des Inhabers leichter, freier und planbarer zu machen.