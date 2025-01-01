Strategische Kanzleientwicklung

Erfolgreiche Kanzleien überlassen ihre Zukunft nicht dem Zufall, sondern haben klare strategische und operative Ziele, die sie konsequent umsetzen – DATEV-Consulting unterstützt Sie auf diesem Weg. Wir helfen Ihnen die Attraktivität und den Wert Ihrer Kanzlei zu steigern.

Welche Entscheidungen muss ich heute treffen, um auch morgen erfolgreich zu sein? Während die klassischen Kanzleileistungen zunehmend automatisiert werden, erwarten Mandanten auch zunehmend Beratungsleistungen. Insbesondere die voranschreitende Digitalisierung eröffnet hier Chancen Marktpotenziale zu heben und neue Wege in die Beratung. Nutzen Sie dieses Potenzial und beschäftigen Sie sich heute mit den sich bietenden Möglichkeiten, um auch zukünftig Ihre Mandanten zu begeistern.

Wir begleiten Sie bei dieser Zukunftsaufgabe, analysieren mit Ihnen Ihre Ausgansposition und definieren die Herausforderungen für Ihre Kanzlei. Ausgehend von der strategischen Marktentwicklung klären wir Fragen zu notwendigen Innovationen, internen Abläufen sowie strukturellen Fragen zur Aufbauorganisation und der erforderlichen Mitarbeitergewinnung bzw. -entwicklung.