Strategische Kanzleientwicklung
- Abstimmung der Leitplanken zur Strategieentwicklung
- Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zur Strategie
- Definition und Erfolgskontrolle von Zielen und Maßnahmen
Erfolgreiche Kanzleien überlassen ihre Zukunft nicht dem Zufall, sondern haben klare strategische und operative Ziele, die sie konsequent umsetzen – DATEV-Consulting unterstützt Sie auf diesem Weg. Wir helfen Ihnen die Attraktivität und den Wert Ihrer Kanzlei zu steigern.
Welche Entscheidungen muss ich heute treffen, um auch morgen erfolgreich zu sein? Während die klassischen Kanzleileistungen zunehmend automatisiert werden, erwarten Mandanten auch zunehmend Beratungsleistungen. Insbesondere die voranschreitende Digitalisierung eröffnet hier Chancen Marktpotenziale zu heben und neue Wege in die Beratung. Nutzen Sie dieses Potenzial und beschäftigen Sie sich heute mit den sich bietenden Möglichkeiten, um auch zukünftig Ihre Mandanten zu begeistern.
Wir begleiten Sie bei dieser Zukunftsaufgabe, analysieren mit Ihnen Ihre Ausgansposition und definieren die Herausforderungen für Ihre Kanzlei. Ausgehend von der strategischen Marktentwicklung klären wir Fragen zu notwendigen Innovationen, internen Abläufen sowie strukturellen Fragen zur Aufbauorganisation und der erforderlichen Mitarbeitergewinnung bzw. -entwicklung.
DATEV-Consulting bietet Ihnen Beratungen zu folgenden Themenfeldern:
Klärung der strategischen Leitplanken und des Zukunftsbilds
Durchführung der Standortanalyse (SWOT)
Ableitung der strategischen Herausforderungen
Festlegung von Zielen und Maßnahmen
Definition von Kennzahlen zur Erfolgskontrolle
Optional:
Workshop zur Leitbild- und Visionsentwicklung
Mitarbeiterworkshop zur Vorbereitung der Standortanalyse
Vermittlung der Strategie an Mitarbeiter
Videocoaching für die Umsetzungsbegleitung
Sie haben die Möglichkeit alle Themenfelder im Rahmen eines Projekts mit DATEV-Consulting durchzuführen. Gerne beraten wir Sie auch individuell zu ausgewählten Themenaspekten. Alternativ können die Themenfelder auch im Rahmen einer Arbeitskreis-Reihe gemeinsam mit anderen Berufskollegen erarbeitet werden – bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Ihren DATEV- Ansprechpartner.
Ein kompetenter strategischer Austausch mit hoher Branchenkenntnis und dem nötigen Blick über den Tellerrand. Außerdem menschlich sehr angenehm und auf Augenhöhe.
Robert Rubic
Managing Partner, dhmp GmbH & Co. KG
Strategische Kanzleientwicklung
