Auf der Mandantenseite ist Christoph Bülow, Geschäftsführer der Uebler GmbH, für Prozesse und Organisation verantwortlich. „Wir haben früher die Löhne selbst abgerechnet, standen aber irgendwann vor der Frage, ob wir tatsächlich immer up to date sind, was Haftung und Gesetzesänderungen angeht“, beschreibt er die Situation. Nach personellen Wechseln im eigenen Haus wurde zunächst die Kanzlei Schäfer mit der Lohnabrechnung betraut. Einige Jahre später folgte dann mit der Übergabe an die DATEV-Lohndienstleistung der nächste gemeinsame Schritt. „Unsere Steuerkanzlei hat uns empfohlen, die Löhne direkt von DATEV abrechnen zu lassen. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und DATEV hat Vertrauen geschaffen. Und für uns als prozessorientiertes Unternehmen war die Umstellung sehr einfach.“ Bülow betont, dass man heute „absolute Rechtssicherheit“ habe. Änderungen im Sozialversicherungs- oder Steuerrecht würden automatisch berücksichtigt, Betriebsprüfungen seien deutlich entspannter.

Auch die digitale Infrastruktur spielt eine zentrale Rolle. Uebler nutzt DATEV Unternehmen online Personalakte „Wir digitalisieren unsere Personalarchivierung vollständig über die digital geführte Personalakte. Damit vermeiden wir Papier, haben jederzeit Zugriff auf Daten und erfüllen alle Datenschutzanforderungen.“ Für die monatliche Lohnabrechnung hat sich ein standardisierter Ablauf etabliert. Die Stammdaten werden, die bei DATEV eingelesen werden, werden digital übergeben. „Es gibt eine Probeabrechnung zur Kontrolle, danach läuft alles digital. Und zwar bis hin zur Freigabe bei der Bank. Händische Prozesse gibt es kaum noch“, beschreibt Bülow den Ablauf.