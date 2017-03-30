Der DATEV ReifegradCheck ist in drei klar strukturierte Phasen unterteilt und erstreckt sich – bei überschaubarem Zeitaufwand für die Kanzlei – über rund vier Wochen.

Zu Beginn findet die Initiierung statt. In einem ersten Gespräch mit dem DATEV-Ansprechpartner entscheidet sich die Kanzlei für die Bestellung des ReifegradChecks. Dabei wird auch ein individueller Starttermin vereinbart.

Anschließend folgt der Befragungszeitraum. Innerhalb von zwei Wochen beantwortet die Kanzleileitung einen Online-Fragebogen. Dieser lässt sich eigenständig in nur 15 bis 20 Minuten ausfüllen. Abschließend findet die Ergebnisbesprechung statt. In einem zweistündigen Online-Termin werden die Ergebnisse gemeinsam mit der Kanzleileitung und dem DATEV-Ansprechpartner analysiert. Während des Auswertungsgesprächs werden zudem die relevanten Handlungsfelder priorisiert, konkrete Empfehlungen abgeleitet und ein individueller Maßnahmenplan entwickelt