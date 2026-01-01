Jens Eder muss es wissen. Der Steuerberater ist auf grenzüberschreitende Mandate spezialisiert; er betreut Unternehmen und Privatpersonen, die neben ihren Aktivitäten in Deutschland auch in Dänemark steuerpflichtig sind: von Grenzpendlern über Auswanderer bis hin zu Unternehmern mit Betriebsstätten auf beiden Seiten. Im Regal hinter seinem Schreibtisch stehen gebundene Ausgaben der wichtigsten Steuergesetze – der deutschen und der dänischen. Für viele seiner Berufskollegen beginnt schon beim Wort „Ausland“ die Komplexität. „Für mich ist es das tägliche Brot“, sagt Eder, der viele Jahre im öffentlichen Dienst tätig war, bevor er sich vor einem Jahr entschloss, seine eigene Kanzlei zu gründen.

Für ihn ist die in Dänemark viel weiter fortgeschrittene Digitalisierung nicht einmal der Hauptunterschied zwischen beiden Systemen. Es ist vielmehr die Haltung. Während das deutsche Steuer- und Verwaltungsrecht stark vom Gedanken maximaler Einzelfallgerechtigkeit geprägt ist, setzt Dänemark auf Pragmatismus und Eigenverantwortung.