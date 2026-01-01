Bürokratie bedeutete einst das Ende von Willkür, ein Meilenstein der Zivilisation. Heute ist sie mehr wie ein Kratzen im Hals. Wie konnte es nur so weit kommen?

Verwaltung gab es bereits in antiken Reichen und mittelalterlichen Fürstentümern. Gesetze wurden mal kreativ, mal flexibel ausgelegt. Entscheidungen hingen dann davon ab, ob derjenige, der sie traf, gut gefrühstückt hatte. Gleichbehandlung? Was für eine absurde Idee! Vor allem für Ohnmächtige. Bürokratie trat an, das zu ändern. Mit Regeln und Protokoll statt Willkür. Sinnvoll? Ja, natürlich!

Bürokratie. Der Begriff klingt harmlos, wie „kleiner Eingriff“ beim Arzt. Er geht auf das französische bureaucratie zurück. Bureau bezeichnete ursprünglich den Schreibtisch, benannt nach dem groben Wollstoff bure, mit dem er belegt war. Vom Tisch wanderte die Bedeutung weiter zum Amt. Der zweite Wortbestandteil stammt aus dem Altgriechischen. Krátos bedeutet Macht oder Herrschaft. Gemeint ist also Herrschaft durch Verwaltung. Von einem Stück Stoff zum System. Muss man erstmal schaffen.

Organisationsprinzip moderner Staaten wurde die Bürokratie im 19. Jahrhundert. Akten statt Affekt, Formular statt Fürstenlaune. Der Soziologe Max Weber lobte dies als rational und warnte gleichzeitig vor Entmenschlichung. Wohl wahr.

Überbürokratisierung ist das, was passiert, wenn die Bürokratie tut, was sie gern tut: übertreiben. Nachzulesen in den Jahresberichten des Normenkontrollrats: zu viel, zu oft, zu komplex. Effizient ineffizient. Gebühr bitte, Stempel drauf. Bürokratie – ein System, zu dem alle ja sagen. Aber selten begeistert.