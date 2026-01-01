Neue Steuerentlastungen, Änderungen bei der E-Rechnung oder neue Förderprogramme: Viele Mandanten erfahren von politischen Vorhaben heute zuerst über Nachrichtenportale, soziale Medien oder Wirtschaftsmedien. Das Problem: Die Berichterstattung konzentriert sich häufig auf Schlagzeilen. Was die Neuerungen konkret für Unternehmen bedeuten, bleibt oft offen.

Für Steuerberater entsteht daraus eine wichtige Aufgabe. Sie müssen Entwicklungen nicht nur fachlich bewerten, sondern auch verständlich einordnen. Wer seine Mandanten aktiv informiert, schafft Vertrauen, stärkt die Mandantenbindung und reduziert zugleich Rückfragen in der Kanzlei.