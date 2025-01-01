Kanzlei-Website erstellen

Auf einer passwortgeschützten Unterseite auf Ihrer Kanzlei-Website können Sie Ihren Mandanten Zugriff auf Premium-Inhalte wie Broschüren, Merkblätter und Monatsinformationen gewähren – eine wertvolle Ergänzung zur DATEV-Infothek.

Aber Mandanten-Info comfort hat noch viele weitere Vorteile. Prüfen Sie, ob dieses Angebot in Ihren Kanzleialltag passt. Neuanwender nutzen Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei. Die spätere Abrechnung erfolgt über DATEV.

Ausführliche Informationen finden Sie im DATEV-Shop: go.datev.de/mandanten-info-comfort