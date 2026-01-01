War die Reform also ein Irrweg? Im Gegenteil. Sie zeigte, dass ein einfacheres Steuerrecht Investitionen fördern und Kanzleien, Unternehmen ebenso wie Privatpersonen entlasten kann. Gleichzeitig macht die Slowakei deutlich, wie schwer es ist, diesen Weg dauerhaft beizubehalten.

Denn Steuerrecht muss immer auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und finanzpolitische Erwartungen erfüllen. Braucht der Staat höhere Einnahmen oder sollen bestimmte Gruppen entlastet werden, entstehen schnell neue Ausnahmen, Zuschläge und Sonderregelungen. Aus einem einfachen System wird Schritt für Schritt wieder ein komplexes.

Genau deshalb lohnt sich der Blick auf die Slowakei auch für Deutschland. Seit Jahren wird hierzulande über Bürokratieabbau und Steuervereinfachung diskutiert. Die Erfahrung des Nachbarlandes zeigt: Der eigentliche Kraftakt besteht nicht darin, ein einfacheres System einzuführen. Die größere Herausforderung ist, es über viele Jahre hinweg gegen neue Einzelinteressen und politische Richtungswechsel zu verteidigen.