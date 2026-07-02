Nürnberg, 02. Juli 2026: Der DATEV Challenge Roth ist der größte Langdistanz-Triathlon weltweit und ein absolutes Highlight in der Metropolregion. Das Event steht für sportliche Höchstleistungen, Teamgeist und eine ganz besondere Atmosphäre. DATEV begleitet die Veranstaltung bereits zum 13. Mal in Folge als Titelsponsor.

DATEV verbindet mit dem Triathlon seit vielen Jahren mehr als ein Sponsoring. Als Genossenschaft steht DATEV für Gemeinschaft, Verlässlichkeit und das Prinzip, Ziele gemeinsam besser zu erreichen. Diese Haltung spiegelt sich auch in der Sportart wider: Ausdauer, Vorbereitung und Unterstützung sind entscheidend, um auf der Langdistanz erfolgreich zu sein. Der DATEV Challenge Roth macht sichtbar, was entsteht, wenn viele Menschen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

In diesem Jahr feiert die Genossenschaft ihr 60-jähriges Bestehen – auch aus diesem Grund hat der IT-Dienstleister ein ganz besonderes Highlight für den DATEV Challenge Roth vorbereitet: Der Triathlon in Roth bekommt von DATEV ein neues Zieltor, welches den Zieleinlauf sichtbar prägt und den emotionalen Abschluss der Langdistanz noch stärker in Szene setzt. Es wird im Rahmen der Pressekonferenz am 02. Juli 2026 im Vorfeld der Veranstaltung offiziell vorgestellt.

Daneben wird es dieses Mal im DATEV-Pavillon eine gemeinsame Mitmach-Aktion zusammen mit der Cycling-App Rouvy und dem Bike-Hersteller Canyon geben. Interessierte können von Donnerstag bis Freitag während der Öffnungszeiten der Expo auf einem Canyon-Bike 500 Meter auf der Originalstrecke des DATEV Challenge Roth virtuell über Rouvy bewältigen und versuchen, die Rekordhalter auf der Radstrecke zu schlagen.

Am Wettkampftag selbst werden wie in den Vorjahren wieder zahlreiche DATEV-Mitarbeitende als freiwillige Helferinnen und Helfer aktiv sein oder die Teilnehmenden entlang der Strecke anfeuern. Daneben gehen rund 100 DATEV-Athletinnen und -Athleten (Mitarbeitende und Mitglieder als Einzelstarterinnen und -starter sowie in Staffeln) an den Start.