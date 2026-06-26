Nürnberg, 26. Juni 2026: Der Aufsichtsrat der DATEV eG hat sich heute neu konstituiert und Nicolas Hofmann als seinen Vorsitzenden bestätigt. Hofmann, Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht aus Fischen im Allgäu, hat dieses Amt bereits seit 2018 inne. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ist erneut Peter Bach, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von DATEV, gewählt worden. Er bekleidet dieses Amt seit November 2021.

Zuvor erhielten von der heutigen genossenschaftlichen Vertreterversammlung für eine weitere vierjährige Amtszeit auf der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat Wolfgang Wagner, StB/WP, Weiden sowie Johannes Zolk, StB, Garmisch-Partenkirchen ihre Zustimmung. Für die wegen Wiederwahlbeschränkung ausscheidende Nicola Zell, RA/FAStR, Frechen folgt Mirco Schmale, StB, Halver.

Bereits im Frühjahr 2026 wurden die Mitglieder der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat gewählt. Neben der Bestätigung von Peter Bach, René Wiedmann und Manuela Wolfrum wurde Anna-Lena Bilgram neu als Vertreterin der Leitenden Angestellten für den Aufsichtsrat bestimmt. Für die Gewerkschaft ver.di werden weiterhin Martina Scholze und Dr. Dierk Hirschel dem Aufsichtsrat der Genossenschaft angehören.

„Ich freue mich sehr, dass unser neues Aufsichtsratsteam nun komplett ist und bedanke mich für das mir und uns entgegengebrachte Vertrauen. Damit können wir unmittelbar unsere Arbeit fortsetzen. Diese wird vor allem darin liegen, die konsequente Weiterentwicklung des DATEV-Portfolios in die Cloud zu unterstützen und dem steuerberatenden Berufsstand die Potenziale der digitalen Transformation und der Künstlichen Intelligenz so umfassend wie möglich zu erschließen“, so Nicolas Hofmann.