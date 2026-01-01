Hilfe-Dokumente
- Produktvergleich DATEV Abschlusskonsolidierung mit Abschlussprüfung Konsolidierung und Konsolidierung
- Jahresabschlüsse konsolidieren mit DATEV Abschlusskonsolidierung - Überblick (Pilotierungsphase)
- DATEV Abschlusskonsolidierung öffnen und Konsolidierungskreis anlegen (Pilotierungsphase)
- Vorjahresbestände aus Abschlussprüfung Konsolidierung/Konsolidierung für DATEV Abschlusskonsolidierung bereitstellen
- Prozessschritte: Import Summen- und Saldenliste in Kanzlei-Rechnungswesen auf SKR03 / SKR04 (Geschäftsjahr)
- Erstellungsbericht für konsolidierten Jahresabschluss anlegen (Pilotierungsphase)