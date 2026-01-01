Die DATEV-Cloud-Anwendung DATEV Abschlusskonsolidierung unterstützt Sie bei der Konsolidierung einzelner Jahresabschlussbestände zu einem Summen- oder Gruppenabschluss. Auf Basis der von Ihnen angelegten Konsolidierungskreise können Sie Konsolidierungsmaßnahmen durchführen und einen Bericht mit konsolidierten Auswertungen ausgeben. Datenbasis für DATEV Abschlusskonsolidierung sind die Datenbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen. Diese müssen im DATEV-Rechenzentrum gesichert sein.

Als Anwender von DATEV Abschlusskonsolidierung sind Sie automatisch für DATEV Bericht und Dokumentation freigeschaltet - die DATEV-Cloud-Anwendung, mit der Sie künftig Ihre Berichte erstellen.