Die DATEV-Cloud-Anwendung DATEV Abschlusskonsolidierung unterstützt Sie bei der Konsolidierung einzelner Jahresabschlussbestände zu einem Summen- oder Gruppenabschluss. Auf Basis der von Ihnen angelegten Konsolidierungskreise können Sie Konsolidierungsmaßnahmen durchführen und einen Bericht mit konsolidierten Auswertungen ausgeben. Datenbasis für DATEV Abschlusskonsolidierung sind die Datenbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen. Diese müssen im DATEV-Rechenzentrum gesichert sein.
Als Anwender von DATEV Abschlusskonsolidierung sind Sie automatisch für DATEV Bericht und Dokumentation freigeschaltet - die DATEV-Cloud-Anwendung, mit der Sie künftig Ihre Berichte erstellen.
Vorteile im Überblick
- Kein Installationsaufwand und immer die aktuelle Version verfügbar
- Intuitiv bedienbare und moderne Oberfläche
- Komfortable Filter- und Suchmöglichkeiten in den Registern Übersicht, Buchungen und Anlagenspiegel
Zeitplan für die Umstellung
Seit August 2024 wird DATEV Abschlusskonsolidierung pilotiert.
Die Freigabe von DATEV Abschlusskonsolidierung ist für April 2026 geplant. Über den genauen Zeitpunkt Ihrer Umstellung werden Sie rechtzeitig informiert.
Voraussichtlich Ende Mai 2027 werden Abschlussprüfung Konsolidierung und Konsolidierung abgekündigt. Bis dahin ist ein Zugriff auf die vorhandenen Bestände möglich.
Umstellungsphasen
Die Umstellung auf DATEV Abschlusskonsolidierung umfasst 4 Phasen: Informieren, Vorbereiten, Umstellen und Nacharbeiten.
Wichtiger Hinweis: Aktuell sehen Sie die Phasen "Informieren" und "Vorbereiten". Wir werden sukzessive die Informationen zu den Phasen der Umstellung bereitstellen. Bitte informieren Sie sich dazu regelmäßig auf dieser Seite.
1. Informieren
Gegenüberstellung Funktionsumfang
Der Funktionsvergleich gibt Ihnen einen Überblick über die funktionalen Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Abschlussprüfung Konsolidierung / Konsolidierung und DATEV Abschlusskonsolidierung. Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick auf die Funktionen, die in den kommenden Monaten noch bereitgestellt werden.
- Produktvergleich DATEV Abschlusskonsolidierung mit Abschlussprüfung Konsolidierung und Konsolidierung (DATEV Hilfe-Center)
Überblick verschaffen über Voraussetzungen
Die Einsatzvoraussetzungen von DATEV Abschlusskonsolidierung finden Sie hier:
- Einsatzvoraussetzungen und Funktionsumfang von DATEV Abschlusskonsolidierung (Pilotierungsphase) (DATEV Hilfe-Center)
Hinweis: Das Dokument bildet den aktuellen Stand der Pilotierungsphase ab.
2. Vorbereiten
Aktuelle Programmversion Abschlussprüfung Konsolidierung / Konsolidierung installieren
Voraussetzung für die korrekte Sicherung Ihrer Altdaten/Bestandsdaten ist, dass die aktuellen DATEV-Programme inklusive der aktuellen Service-Releases installiert sind. Informationen zu den aktuell verfügbaren Versionen finden Sie auf DATEV MyUpdates.
Altdatensicherung in Abschlussprüfung Konsolidierung / Konsolidierung
Eine Datenübernahme bzw. eine Migration der Daten aus den Programmen Abschlussprüfung Konsolidierung und Konsolidierung in die neue Anwendung DATEV Abschlusskonsolidierung ist nicht möglich. Sichern Sie deshalb alle Datenbestände, damit nach der Umstellung auf DATEV Abschlusskonsolidierung ein Zugriff auf die Daten weiterhin möglich ist. Eine Anleitung dazu finden Sie hier:
- Datenarchivierung für Abschlussprüfung Konsolidierung und Konsolidierung (DATEV Hilfe-Center)