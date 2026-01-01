Datenarchivierung in Bilanzbericht compact

Eine Datenübernahme aus dem Programm Bilanzbericht compact in die neue Cloud-Anwendung DATEV Bericht und Dokumentation basis ist nicht möglich. Sichern Sie deshalb alle Daten. Eine Anleitung dazu finden Sie hier:

Rechnungswesen-Datenbestände in das DATEV-Rechenzentrum senden

Damit DATEV Bericht und Dokumentation basis auf die Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen zugreifen kann, müssen die Daten im DATEV-Rechenzentrum gespeichert werden.

Senden Sie alle benötigten Rechnungswesen-Datenbestände in das DATEV-Rechenzentrum. Eine Anleitung finden Sie im Hilfe-Dokument 1049099. Wenn Sie einen Datenbestand an das DATEV-Rechenzentrum übertragen, wird die IT-Service- und Sicherheitspauschale aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument 1008898.

DATEV Basisdaten online bereitstellen

Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Bericht und Dokumentation basis ist die Bereitstellung der DATEV Basisdaten online.