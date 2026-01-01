Der Countdown läuft: Ab 01. Januar 2027 ist der E-Rechnungsversand bei nationalen B2B-Transaktionen für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro verpflichtend. Jetzt ist der Moment, Prozesse zu standardisieren, Fehlerquellen zu eliminieren und Ihren Rechnungsversand zukunftssicher aufzustellen.
Mit DATEV behalten Sie auch ab 2027 Ihren Cashflow im Griff – automatisiert, regelkonform und netzwerkfähig.
Starten Sie jetzt, damit Ihre Rechnungen auch künftig eines zuverlässig tun: Liquidität sichern.
Mit einem breit aufgestellten Portfolio decken wir alle Anforderungen im elektronischen Rechnungsaustausch ab: von standardisierten Szenarien bis hin zu komplexen Sonderfällen. Als Teil des E-Rechnungsnetzwerks TRAFFIQX® sind wir zudem optimal vernetzt.
E-Rechnung effizient und gesetzeskonform umsetzen
Sie möchten E-Rechnungen sicher, effizient und ohne unnötige Komplexität empfangen und versenden?
DATEV bietet integrierte, zukunftssichere Lösungen sowohl für den Eingang als auch für den Ausgang elektronischer Rechnungen, nahtlos eingebunden in Ihre bestehenden Finanz- und ERP-Prozesse.
Für jede Unternehmensform und jedes Anforderungsniveau stellt DATEV die passende, skalierbare Lösung bereit.
Komplexe E-Rechnungsanforderungen integriert und automatisiert abbilden
Sie haben ein sehr hohes monatliches Transaktionsvolumen, versenden ins Ausland oder haben spezifische IT- und Prozessanforderungen ?
DATEV SmartTransfer ist eine umfassende Lösung für den Austausch von E-Rechnungen und Geschäftsdokumenten. Diese Lösung ist besonders geeignet, wenn Sie spezielle Empfangs- oder Versandanforderungen haben und diese automatisieren möchten.
Die zentrale Plattform für Ihren sicheren E-Rechnungsaustausch
Sie nutzen keine DATEV-Software zur Umsetzung der E-Rechnung, sind aber auf der Suche nach einer geeigneten Plattform zum sicheren Austausch Ihrer E-Rechnungen?
Die DATEV E-Rechnungsplattform bildet die technische Grundlage für den sicheren und effizienten Austausch elektronischer Rechnungen. Sie ermöglicht es Ihnen, E-Rechnungen medienbruchfrei in Ihre bestehenden Prozesse zu integrieren, unabhängig davon, ob Sie Rechnungen empfangen, verarbeiten oder versenden. Sie ist an die Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol angebunden. So tauschen Sie E-Rechnungen direkt und standardisiert mit Ihren Geschäftspartnern aus.
TRAFFIQX®: Das Netzwerk für den digitalen Rechnungsdatenaustausch
TRAFFIQX® ist ein offenes Netzwerk für den elektronischen Rechnungsdatenaustausch im B2B-Umfeld. Es verbindet Unternehmen, Plattformen und Lösungsanbieter miteinander und ermöglicht den standardisierten und sicheren Versand undEmpfang von E-Rechnungen, auch über Systemgrenzen hinweg.
Als Teil dieses Netzwerks sorgt DATEV dafür, dass E-Rechnungen zuverlässig zwischen Unternehmen ausgetauscht und nahtlos in DATEV-Prozesse integriert werden.
Für Sie bedeutet das: Sie nutzen weiterhin Ihre bestehenden Systeme und tauschen dennoch E-Rechnungen mit einer Vielzahl von Geschäftspartnern aus – ohne individuelle Schnittstellen oder Insellösungen.