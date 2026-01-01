Der Countdown läuft: Ab 01. Januar 2027 ist der E-Rechnungsversand bei nationalen B2B-Transaktionen für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro verpflichtend. Jetzt ist der Moment, Prozesse zu standardisieren, Fehlerquellen zu eliminieren und Ihren Rechnungsversand zukunftssicher aufzustellen.

Mit DATEV behalten Sie auch ab 2027 Ihren Cashflow im Griff – automatisiert, regelkonform und netzwerkfähig.

Starten Sie jetzt, damit Ihre Rechnungen auch künftig eines zuverlässig tun: Liquidität sichern.

Mit einem breit aufgestellten Portfolio decken wir alle Anforderungen im elektronischen Rechnungsaustausch ab: von standardisierten Szenarien bis hin zu komplexen Sonderfällen. Als Teil des E-Rechnungsnetzwerks TRAFFIQX® sind wir zudem optimal vernetzt.