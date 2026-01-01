Die Teilnahme am Gewinnspiel „DATEV Chase the Legend" von DATEV ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Bei dem vorliegenden Gewinnspiel handelt es sich um ein reines Gewinnspiel mit Werbecharakter und nicht um ein Glücksspiel im Sinne des Glücksspielstaatsvertrages.
1. Veranstalter und Organisation
Das Gewinnspiel wird von der DATEV eG (Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg, info@datev.de) veranstaltet.
Die technische Umsetzung des Gewinnspiels erfolgt über die DATEV eG.
2. Zeitraum des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich im folgenden Zeitraum:
Donnerstag, 02.07.2026 10:00-18:30 Uhr
Freitag, 03.07.2026 10:00-19:30 Uhr
Samstag, 04.07.2026 09:00-16:30 Uhr
Sonntag, 05.07.2026 12:00-18:30 Uhr
Innerhalb dieser Zeiträume erhalten Teilnehmer auf der Expo des DATEV Challenge Roth im DATEV-Pavillon die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Es wird ausdrücklich auf Ziffer 8 dieser Bedingungen verwiesen.
3. Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist das Ausfüllen des ausliegenden Teilnahmeformulars mit der Angabe von Namen, Gewicht und E-Mail-Adresse notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des oben genannten Teilnahmezeitraums möglich. Jede Person darf nur einmal teilnehmen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Den Anweisungen des Personals im DATEV-Pavillon ist Folge zu leisten.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer, dass er diese Teilnahmebedingungen gelesen hat und ihnen zustimmt.
4. Gesundheitliche Voraussetzungen und Eigenverantwortung
4.1. Gesundheitszustand und Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus, dass die teilnehmende Person gesundheitlich in der Lage ist, die körperliche Belastung durch das Fahrrad-/Ergometertraining ohne Gefahr für ihre Gesundheit zu bewältigen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die an gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, die durch körperliche Anstrengung verschlimmert werden könnten, insbesondere:
- Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzkrankheit, Herzrhythmusstörungen)
- Erkrankungen des Atmungssystems
- orthopädische Erkrankungen oder Verletzungen, die durch die Belastung beeinträchtigt werden
- sonstige gesundheitliche Einschränkungen, die gegen die Teilnahme sprechen
4.2. Ärztliche Rücksprache
Personen, die sich unsicher sind, ob sie die körperliche Belastung ohne gesundheitliches Risiko bewältigen können, werden vor der Teilnahme ausdrücklich dazu aufgefordert, ärztlichen Rat einzuholen. Der Veranstalter übernimmt keine Prüfung der gesundheitlichen Eignung der Teilnehmer.
4.3. Eigenverantwortliche Teilnahme
Die Teilnehmer erklären mit ihrer Teilnahme ausdrücklich, dass sie sich über die mit der körperlichen Betätigung verbundenen Risiken im Klaren sind und diese auf eigene Gefahr eingehen.
5. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung
5.1. Grundsatz
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt auf eigene Gefahr. Soweit gesetzlich zulässig, haftet der Veranstalter nicht für Schäden, die den Teilnehmern im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen, es sei denn, diese Schäden beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
5.2. Ausnahmen vom Haftungsausschluss
Unberührt von dem vorstehenden Haftungsausschluss bleibt die Haftung
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen
- für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen
- für die Verletzung von vertraglichen Hauptpflichten, soweit dies nach § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB zulässig ist.
5.3. Haftung für Dritte
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die Teilnehmer Dritten zufügen. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegen den Veranstalter wegen Schäden geltend machen, die von den Teilnehmern verursacht wurden.
5.4. Haftungsausschluss bei Sportunfällen zwischen Teilnehmern
Soweit es um Schäden geht, die Teilnehmer einander im Rahmen der sportlichen Betätigung zufügen, gilt Folgendes: Die Teilnehmer erkennen an, dass bei sportlichen Aktivitäten typische Risiken bestehen, die von allen Teilnehmern hingenommen werden müssen. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit im Rahmen der sportlichen Betätigung zwischen den Teilnehmern ist ausgeschlossen, soweit nicht ein gewichtiger Verstoß gegen die bei der Veranstaltung geltenden Regeln vorliegt.
6. Teilnahmeberechtigte
6.1. Altersvoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden von DATEV beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
6.2. Gesetzliche Vertretung bei Minderjährigen
Sollten teilnehmende Personen nicht voll geschäftsfähig sein (insbesondere Minderjährige zwischen 16 und 18 Jahren), bedarf es vor der Teilnahme der Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters. Der Veranstalter behält sich vor, in begründeten Fällen einen Nachweis über die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters zu verlangen.
6.3. Ausschluss von der Teilnahme
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen von DATEV und den damit verbundenen Unternehmen sowie deren Verwandte ersten und zweiten Grades.
Zudem behält sich DATEV vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere:
a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,
b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
c) bei unlauterem Handeln,
d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel,
e) wenn diese einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden oder werden, oder
f) wenn diese Mitarbeitende des Expo-Standes beleidigen, bedrohen oder den Expo-Stand oder dort liegende Ausrüstungsgegenstände beschädigen.
7. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
7.1. Verlosung
Unter allen Teilnehmenden werden 3 ROUVY Jahresabonnements verlost. Die Ermittlung der Gewinner:innen und die Zuordnung der Gewinne erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmenden.
7.2. Bestplatziertenwettbewerb
Darüber hinaus erhalten jeweils die ersten der Bestplatziertenliste bei Männern und Frauen, die innerhalb der Wettbewerbsdauer von 120 Sekunden die höchste Durchschnittswattzahl auf einem der gestellten Fahrräder erbracht haben, jeweils einen Gesundheits-Check beim Ex-Triathleten Dr. Rainer Müller-Hörner inkl. 6-monatigem Trainingsplan.
7.3. Benachrichtigung der Gewinner:innen
Die Gewinner:innen der Verlosung und des Bestplatziertenwettbewerbs werden spätestens zwei Wochen nach Gewinnspielende über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert.
7.4. Aushändigung des Gewinns
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt nur über den Postweg und ausschließlich an die/den Gewinner:in oder an die/den gesetzlichen Vertreter:in des/der minderjährigen Gewinner:in. Eine Übertragung, ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt DATEV. Hierzu werden die Gewinner:innen durch den Veranstalter per E-Mail aufgefordert, ihren vollständigen Namen sowie eine Postadresse anzugeben. Diese Daten werden nur für den Versand der Gewinne und die interne Abwicklung des Gewinnspiels bei DATEV genutzt. Eine Nutzung der Daten zu
anderen Zwecken als der Vertragserfüllung erfolgt nicht. Die gespeicherten Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels und des erfolgreichen Versands der Gewinne gelöscht.
7.5. Zusatzkosten und Versteuerung
Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des/der Gewinner:in. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist die/der Gewinner:in selbst verantwortlich.
7.6. Frist für Annahme des Gewinns
Meldet sich die/der Gewinner:in innerhalb einer Frist von drei Wochen nach der zweiten Gewinnbenachrichtigung nicht, so kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmenden via auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung übertragen werden.
7.7. Haftungsregelung zu Preisen
Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel an Preisen, soweit diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
8. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einenplanmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.
Aus einer vorzeitigen Beendigung des Gewinnspiels resultieren keine Ansprüche gegenüber dem Veranstalter. Den Teilnehmer:innen steht kein Rechtsanspruch auf die Durchführung des Gewinnspiels oder die Auszahlung des Gewinns zu.
9. Datenschutz
9.1. Datenverarbeitung
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Die/Der Teilnehmer:in versichert, dass die gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mail Adresse, wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der/des Teilnehmer:in ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
9.2. Veröffentlichung von Gewinnerinformationen
Im Falle eines Gewinns erklärt sich die/der Gewinner:in mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe auf der Webseite von DATEV und seinen Social-Media-Plattformen mit ein.
9.3. Widerruf der Einwilligung
Die/Der Teilnehmer:in kann ihre/seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an sponsoring@datev.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten der/des Teilnehmer:in umgehend gelöscht, soweit deren Speicherung nicht aus anderen rechtlichen Gründen erforderlich ist.
10. Kontakt und Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an challenge@datev.de zu richten.
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Nürnberg.
11. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck kommenden Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
Änderungen und Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Änderung des Textformerfordernisses selbst.
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von DATEV.