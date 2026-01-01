7.1. Verlosung

Unter allen Teilnehmenden werden 3 ROUVY Jahresabonnements verlost. Die Ermittlung der Gewinner:innen und die Zuordnung der Gewinne erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmenden.



7.2. Bestplatziertenwettbewerb

Darüber hinaus erhalten jeweils die ersten der Bestplatziertenliste bei Männern und Frauen, die innerhalb der Wettbewerbsdauer von 120 Sekunden die höchste Durchschnittswattzahl auf einem der gestellten Fahrräder erbracht haben, jeweils einen Gesundheits-Check beim Ex-Triathleten Dr. Rainer Müller-Hörner inkl. 6-monatigem Trainingsplan.



7.3. Benachrichtigung der Gewinner:innen

Die Gewinner:innen der Verlosung und des Bestplatziertenwettbewerbs werden spätestens zwei Wochen nach Gewinnspielende über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert.



7.4. Aushändigung des Gewinns

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt nur über den Postweg und ausschließlich an die/den Gewinner:in oder an die/den gesetzlichen Vertreter:in des/der minderjährigen Gewinner:in. Eine Übertragung, ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt DATEV. Hierzu werden die Gewinner:innen durch den Veranstalter per E-Mail aufgefordert, ihren vollständigen Namen sowie eine Postadresse anzugeben. Diese Daten werden nur für den Versand der Gewinne und die interne Abwicklung des Gewinnspiels bei DATEV genutzt. Eine Nutzung der Daten zu

anderen Zwecken als der Vertragserfüllung erfolgt nicht. Die gespeicherten Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels und des erfolgreichen Versands der Gewinne gelöscht.



7.5. Zusatzkosten und Versteuerung

Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des/der Gewinner:in. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist die/der Gewinner:in selbst verantwortlich.

7.6. Frist für Annahme des Gewinns

Meldet sich die/der Gewinner:in innerhalb einer Frist von drei Wochen nach der zweiten Gewinnbenachrichtigung nicht, so kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmenden via auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung übertragen werden.



7.7. Haftungsregelung zu Preisen

Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel an Preisen, soweit diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.