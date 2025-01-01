Sport-Sponsoring

Der DATEV Challenge Roth ist der größte und charismatischste Triathlon der Welt: Der malerische Schwimmstart zum Sonnenaufgang im Main-Donau-Kanal oder die Anstrengungen der Sportlerinnen und Sportler am Solarer Berg - es gibt nahezu keine zweite Veranstaltung mit vergleichbarer Gänsehaut-Garantie!