Angebote für beide Partnerformen
Angebote für DATEV Solution Partner
IT- und Systemintegration
DATEV Basiswissen Technik
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Techniker Zertifikat Test (Präsenz)
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Techniker-Zertifikat Vorbereitungslehrgang (online einschl. Test)
Online-Seminar mit Übung
DATEV Techniker-Zertifikat Vorbereitungslehrgang (Präsenz einschl. Test)
Präsenzseminar mit Übung
Kanzleimanagement Produktwissen
Rechnungswesen Produktwissen
DATEV Unternehmen online - Workshop
Online-Seminar (Workshop)
DATEV Unternehmen online (einschl. Verfahrensdokumentation) kompakt
Online-Seminar mit Übung
DATEV Unternehmen online Aufbauwissen
Online-Seminar mit Übung
DATEV Unternehmen online Aufbauwissen
Präsenzseminar (Vortrag)
DATEV Unternehmen online mit Verfahrensdokumentation - Grundlagen
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Unternehmen online Zertifizierungstest (Ersterwerb)
Online-Seminar (Vortrag)
Personalwirtschaft Prozesswissen
Datenschutz und IT-Sicherheit
DATEV IT-Sicherheitstechnologie - Basis Ausbildung
Präsenzseminar (Vortrag)
DATEV IT-Sicherheitstechnologie - Basis Ausbildung (online)
Online-Seminar mit Übung
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Test (Präsenz)
Präsenzseminar (Vortrag)
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Vorbereitungslehrgang (online einschl. Test)
Online-Seminar mit Übung
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Vorbereitungslehrgang (Präsenz einschl. Test)
Präsenzseminar mit Übung
Angebote für DATEV Corporate Partner
Onboarding neue Mitarbeiter/Partner
Personalwirtschaft Produktwissen
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung
Online-Seminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung
Präsenzseminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung Baulohn Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung Baulohn
Online-Seminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung Baulohn
Präsenzseminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Workshop
Präsenzseminar (Workshop)
Methoden- und Changewissen
Aufbauwissen Vertrieb
Präsenzseminar (Workshop)
Einführung von DATEV Rechnungswesen-Programmen im Unternehmen
Präsenzseminar (Vortrag
Fachliche Grundlagen zur Einführung von DATEV-Lohnabrechnungssystemen
Präsenzseminar (Vortrag)
Konzeptberatung Personalwirtschaft DATEV-Migration für Unternehmen
Online-Seminar mit Übung
Vertriebsausbildung für Corporate Partner, Vertrieb Silber/Gold/Platin
Präsenzseminar (Workshop)