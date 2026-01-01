Angebote für beide Partnerformen

Onboarding neue Mitarbeiter/Partner

Start mit DATEV
Präsenzseminar (Vortrag)

Angebote für DATEV Solution Partner

Aktuelles und Veranstaltungen

Channel Partner Info Update
Online-Seminar (Vortrag)
Info Update Technik
Online-Seminar (Vortrag)
Jahresgespräche der Kundenverantwortlichen
Online-Seminar (Vortrag)
Veranstaltung: Vertriebsforum
Präsenzseminar (Workshop)

IT- und Systemintegration

DATEV Basiswissen Technik
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Techniker Zertifikat Test (Präsenz)
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Techniker-Zertifikat Vorbereitungslehrgang (online einschl. Test)
Online-Seminar mit Übung
DATEV Techniker-Zertifikat Vorbereitungslehrgang (Präsenz einschl. Test)
Präsenzseminar mit Übung

Kanzleimanagement Produktwissen

DATEV Prozess- und Produktübersicht im Geschäftsfeld Kanzleimanagement & IT
Online-Seminar (Vortrag)​
Umstieg EO classic zu DATEV Kanzleimanagement
Online-Seminar (Vortrag)
Umstieg EO classic zu DATEV Kanzleimanagement - Zertifizierungstest (online)
Online-Seminar (Vortrag)

Rechnungswesen Produktwissen

DATEV Unternehmen online - Workshop
Online-Seminar (Workshop)
DATEV Unternehmen online (einschl. Verfahrensdokumentation) kompakt
Online-Seminar mit Übung
DATEV Unternehmen online Aufbauwissen
Online-Seminar mit Übung
DATEV Unternehmen online Aufbauwissen
Präsenzseminar (Vortrag)
DATEV Unternehmen online mit Verfahrensdokumentation - Grundlagen
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Unternehmen online Zertifizierungstest (Ersterwerb)
Online-Seminar (Vortrag)

Personalwirtschaft Prozesswissen

DATEV Personalwirtschaft - Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
Online-Seminar (Vortrag)​
DATEV Personalwirtschaft - Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Prozess- und Produktübersicht im Geschäftsfeld Personalwirtschaft
Online-Seminar (Vortrag)​

Rechnungswesen Prozesswissen

DATEV Prozess- und Produktübersicht im Geschäftsfeld Rechnungswesen
Online-Seminar (Vortrag)​
Prozesswissen Rechnungswesen
Online-Seminar (Workshop)

Datenschutz und IT-Sicherheit

DATEV IT-Sicherheitstechnologie - Basis Ausbildung
Präsenzseminar (Vortrag)
DATEV IT-Sicherheitstechnologie - Basis Ausbildung (online)
Online-Seminar mit Übung
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Test (Präsenz)
Präsenzseminar (Vortrag)​
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Vorbereitungslehrgang (online einschl. Test)
Online-Seminar mit Übung
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Vorbereitungslehrgang (Präsenz einschl. Test)
Präsenzseminar mit Übung

Methoden- und Changewissen

ISWL - Mandantenanalyse
Online-Seminar (Vortrag)
Klar bleiben. Handlungsfähig bleiben. In Zeiten von Veränderung
Online-Seminar mit Übung
Telefonische Beratung und Vertrieb kundenorientiert führen
Online-Seminar mit Übung

Angebote für DATEV Corporate Partner

Onboarding neue Mitarbeiter/Partner

Start mit DATEV - Review für Corporate Partner
Online-Seminar (Workshop)

Aktuelles und Veranstaltungen

Veranstaltung: Geschäftsfeldforum Personalwirtschaft
Präsenzseminar (Workshop)
Veranstaltung: Geschäftsfeldforum Rechnungswesen
Präsenzseminar (Workshop)

Personalwirtschaft Produktwissen

Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung
Online-Seminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung
Präsenzseminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung Baulohn Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung Baulohn
Online-Seminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Jahreswechsel-Ausbildung Baulohn
Präsenzseminar (Vortrag)
Personalwirtschaftssysteme - Workshop
Präsenzseminar (Workshop)

Methoden- und Changewissen

Aufbauwissen Vertrieb
Präsenzseminar (Workshop)
Einführung von DATEV Rechnungswesen-Programmen im Unternehmen
Präsenzseminar (Vortrag
Fachliche Grundlagen zur Einführung von DATEV-Lohnabrechnungssystemen
Präsenzseminar (Vortrag)​
Konzeptberatung Personalwirtschaft DATEV-Migration für Unternehmen
Online-Seminar mit Übung
Vertriebsausbildung für Corporate Partner, Vertrieb Silber/Gold/Platin
Präsenzseminar (Workshop)