Gemeinsam wollen wir uns mit der Frage der optimalen Produktpolitik beschäftigen.

Welche Leistungen sollten in welcher Form angeboten werden, um auch aus Sicht der Kanzlei langfristig attraktiv zu sein?

Welche Eigenleistung des Mandanten sollten wir bereits im Beratungsangebot selbst verankern?

Wie könnte eine optimale Preisgestaltung aussehen?

An diesem Tag beschäftigen wir uns mit den strukturellen Möglichkeiten und Gestaltungsformen eines Dienstleistungskatalogs. Dabei gehen wir in einem beispielhaften Geschäftsfeld in die Tiefe und bereiten wesentliche Eckpunkte für die Übertragung auf die eigene Kanzlei vor.

