Die DATEV Arbeitskreise bieten Ihnen ein dauerhaftes Netzwerk, in dem Sie sich mit Berufskolleginnen und -kollegen austauschen und Ihre Kanzlei gemeinsam weiterentwickeln können. Sie tauschen sich unter anderem zu aktuellen Strategie- und Managementthemen aus. Ein erfahrener Experte von DATEV moderiert die Veranstaltung und gibt einen fachlichen Beitrag dazu. Im DATEV Arbeitskreis lernen Sie voneinander und inspirieren sich gegenseitig. Erfahren Sie hier, zu welchen Themen Arbeitskreise angeboten werden.
Kundenstimme
Seit fast zehn Jahren arbeiten wir in unserem Arbeitskreis sehr intensiv, produktiv und vertrauensvoll zusammen. Wir sind ein wertvolles Netzwerk aus Steuerberatenden, in dem mittlerweile Freundschaften entstanden sind. Wir unterstützen uns, wo nötig, bündeln Kräfte, nutzen die Schwarmintelligenz und finden immer wieder Themen, die wir gemeinsam anpacken können.
Karin Huber-Akgün
Steuerberaterin
Karin Huber GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft