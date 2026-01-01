Dieser Arbeitskreis richtet sich an Steuerberater:innen, die ihre Kanzlei schrittweise unabhängiger von ihrer eigenen Person machen möchten. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, warum das Thema Nachfolge bereits lange vor dem eigentlichen Übergabetermin relevant ist und welche strategischen und operativen Abhängigkeiten aktuell an Ihrer Person hängen.

Anhand von Messkriterien zur persönlichen Gebundenheit, Ausfallszenarien und der Perspektive eines potenziellen Nachfolgers erhalten Sie konkrete Ansatzpunkte für das Risikomanagement und zur Steigerung des Kanzleiwerts.

Zudem erfahren Sie, welche Übergabevarianten und Beteiligungsmodelle in der Praxis häufig gewählt werden und wie Sie bereits lange im Vorfeld Verantwortung Schritt für Schritt intern übertragen können. Das Ergebnis sind mehr Handlungsoptionen, verkürzte Entscheidungswege, eine spürbare Entlastung im Alltag und eine Kanzlei, die auch ohne Sie gut funktioniert.