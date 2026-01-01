Die Kanzlei ohne mich – Kanzleinachfolge langfristig vorbereiten
Dieser Arbeitskreis richtet sich an Steuerberater:innen, die ihre Kanzlei schrittweise unabhängiger von ihrer eigenen Person machen möchten. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, warum das Thema Nachfolge bereits lange vor dem eigentlichen Übergabetermin relevant ist und welche strategischen und operativen Abhängigkeiten aktuell an Ihrer Person hängen.
Anhand von Messkriterien zur persönlichen Gebundenheit, Ausfallszenarien und der Perspektive eines potenziellen Nachfolgers erhalten Sie konkrete Ansatzpunkte für das Risikomanagement und zur Steigerung des Kanzleiwerts.
Zudem erfahren Sie, welche Übergabevarianten und Beteiligungsmodelle in der Praxis häufig gewählt werden und wie Sie bereits lange im Vorfeld Verantwortung Schritt für Schritt intern übertragen können. Das Ergebnis sind mehr Handlungsoptionen, verkürzte Entscheidungswege, eine spürbare Entlastung im Alltag und eine Kanzlei, die auch ohne Sie gut funktioniert.
Design Thinking - Methoden zur Entwicklung kreativer Lösungen
In der Kanzleileitung ist man täglich mit Richtungsfragen konfrontiert. Manche Entscheidungen erweisen sich als richtig, andere als falsch. Steuerberaterinnen und Steuerberater, die im Alltag kreative Lösungen für komplexe Fragestellungen finden, haben es nicht nur leichter, sondern führen auch erfolgreichere Kanzleien.
Unser eintägiger Workshop "Design Thinking für Steuerberater" bietet Ihnen die Möglichkeit, innovative Methoden zur Problemlösung kennen zu lernen und direkt anzuwenden. Erleben Sie, wie Sie mit Hilfe des Design Thinking-Ansatzes neue Lösungsansätze für Herausforderungen wie Personalführung oder Prozessoptimierung entwickeln können. Das Highlight des Workshops ist das unmittelbare Ausprobieren der Kreativitätsmethoden. Sie wenden diese direkt auf Ihre individuellen Fragestellungen an und lernen so nicht nur die Methoden kennen, sondern erhalten gleichzeitig wertvolle Anregungen für Ihren Kanzleialltag.
Trends, Chancen und Strategien in der Steuerberatungsbranche
In diesem Arbeitskreis informieren wir Sie über „Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Steuerberatungsbranche“. Zukünftige Marktveränderungen und Entwicklungen stehen dabei im Mittelpunkt.
Wir greifen die Erkenntnisse aus den aktuellen Trends und Entwicklungen auf und entwickeln ein Zukunftsbild für Ihre Kanzlei:
- Womit verdienen wir in Zukunft unser Geld?
- Wo schaffen wir Mehrwert für unsere Mandanten?
- Wie können wir datenbasierte Erlösmodelle in der Beratung entwickeln?
- Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
- Was tun wir, wenn alles auf Knopfdruck" funktioniert?
- Wie gestalten wir unser Leben neben der Arbeit?
DATEV Krisenradar
Gerade im Arbeitsumfeld können Krisen zu finanziellen Einbußen sowie zu internem und externem Vertrauens- und Imageverlust führen – im schlimmsten Fall sogar zum Existenzverlust. Wenn man auf Krisen vorbereitet ist, kann man entsprechend reagieren.
Im Arbeitskreis „Krisenradar“ beschäftigen wir uns damit, wie Schwachstellen in der Kanzlei aufgedeckt, minimiert oder eliminiert werden können. Spezielle Vorlagen geben Orientierung und ermöglichen angemessenes Handeln. Dank der Ergebnisse des Arbeitskreises weiß jeder in der Kanzlei, was bei besonders kritischen Szenarien zu tun ist – dadurch werden die Risiken und Auswirkungen einer Krise deutlich gemindert.
Innovationsmanagement: So wird die Kanzlei ein Innovationstreiber
„Innovation? Ich bin doch kein Start-up!“ Wenn Sie auf der Suche nach neuen Ideen für Ihre Kanzlei sind, erfahren Sie in diesem Arbeitskreis, wie Sie das kreative Potenzial in Ihrem Team und bei sich selbst aktivieren können. Wir diskutieren mit Ihnen, wie Sie Innovationsprozesse gestalten, welche Methoden Sie einsetzen können und wie Sie den Grundstein für eine Kultur der Neugier und des Ideenreichtums legen. Darüber hinaus erhalten Sie eine Struktur, wie Sie die neue Idee am Markt realisieren können.
Geschäftsfeldentwicklung und neue Geschäftsmodelle für die Steuerberatung
"Im Kopf des Mandanten denken! Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise zu neuen Dienstleistungsangeboten für Ihre Kanzlei. Gerade im Zuge der digitalen Transformation des bestehenden Geschäftsmodells der Steuerberatung rücken neue Angebote in den Fokus. Doch was brauchen Ihre Mandanten wirklich? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Bedürfnisse und Wünsche erkennen und in ein Angebot für Ihre Kanzlei umsetzen können. Darüber hinaus stellen wir Ihnen Best-Practice-Beispiele vor und Sie haben die Möglichkeit zum kollegialen Austausch.
Kooperationen: Netzwerke aufbauen und mit Mehrwert gestalten
„Muss ich immer alles selbst machen?“ Ein Netzwerk erweitert den Handlungsspielraum Ihrer Kanzlei. In diesem Arbeitskreis tauschen wir uns über Fragen rund um den Aufbau und die Pflege von Kanzleinetzwerken aus. Darüber hinaus erarbeiten wir mit Ihnen eine Entscheidungsstruktur für die Gründung einer Kooperation und zeigen Ihnen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis.
Konkret gehen wir auf folgende Fragen ein:
- Welche Netzwerkpartner brauche ich?
- Wie gestalten wir die Kooperation?
- Wie intensiv muss die Bindung sein?
Kanzleizusammenschlüsse: Fusion statt Konfusion
„Aus 2 mach 1!“ Die Fusion zweier Kanzleien ist die intensivste und sensibelste Veränderung, die eine Kanzlei und die in ihr arbeitenden Menschen erleben können. Wir diskutieren mit Ihnen mögliche Fusionsstrategien und welche Aspekte im Hinblick auf Mitarbeiter, Mandanten und die interne Organisationsstruktur wichtig sind. Sie erhalten Handlungsempfehlungen, wie Sie eine Fusion strategisch, methodisch und in der Kommunikation nach außen gut gestalten können.