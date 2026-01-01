Mit unserer Lösung Geldwäscheprävention-Digital, kurz GWP-Digital, geben wir Steuerberatungskanzleien einen intelligenten Softwareagenten an die Hand, mit dem sie den kompletten Geldwäschepräventionsprozess effizient und rechtssicher umsetzen können. Aufgaben wie die KYC-Prüfung, Namen- und Media-Screening, Mandantenrisikoberichte sowie aggregiertes Kanzleirisiko sind hier in einer Anwendung vereint. Über ein laufendes Monitoring mit Echtzeitautomatisierung werden die relevanten Punkte kontinuierlich überwacht. Das System ist an eine spezielle Datenbank bei der Schufa angebunden, die über Jahrzehnte für diesen Zweck aufgebaut wurde, und stellt auf dieser Basis Echtzeitdaten für schnelle und zuverlässige Entscheidungen bereit. Über unseren Kooperationspartner KYCnow sind außerdem Datenquellen wie Handelsregister, Transparenzregister, Schufa und internationale Unternehmensdatenbanken zugänglich. Unser Anspruch ist, die Anforderungen der Geldwäscheprävention mit maximal automatisierten Prozessen bei gleichzeitig höchster Datensicherheit umsetzbar zu machen – auch bei künftigen regulatorischen Vorgaben.