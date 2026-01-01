Robert Gebhard: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich war in vielen Kanzleien und in vielen Formaten unterwegs, und immer wenn ich die Lösung vorgestellt habe, konnte ich sie gut erklären. Häufig kommt aber der Einwand: DATEV steht für Digitalisierung. Wie soll ich da ein gedrucktes Produkt verkaufen?

Genau da liegt aus meiner Sicht ein Missverständnis. Es geht nicht darum, die Digitalisierung zurückzudrehen. Es geht darum, einen analogen Arbeitsschritt, der in vielen Kanzleien ohnehin noch anfällt, professionell auszulagern. Die Kanzlei schickt die Daten, wir kümmern uns um den Rest. Das ist Prozessoptimierung.