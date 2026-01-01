Kürzlich erzählte mir ein Steuerberater von einem Handwerksbetrieb, den seine Kanzlei seit vielen Jahren begleitet. Rechnungen kamen dort mal per Post an, mal als PDF, manchmal eingescannt oder ausgedruckt, oft mit Rückfragen versehen. Eine Mitarbeiterin verbrachte jeden Monat Stunden damit, Belege zu sortieren, Daten abzutippen und Fehler zu korrigieren. Als die Kanzlei die Umstellung auf E-Rechnungen anstieß, war die erste Reaktion: „Muss das jetzt auch noch sein?“ Einige Monate später klang es anders: „Warum haben wir das nicht früher gemacht?“
Genau das ist der Kern: Ja, die E-Rechnung bedeutet zunächst Veränderung. Prozesse müssen angepasst, Systeme geprüft, Mandantinnen und Mandanten informiert werden. Das ist Aufwand. Und ich weiß, dass dieser Aufwand in einer Zeit entsteht, in der Kanzleien und Unternehmen ohnehin am Limit arbeiten.
Aber dieser Aufwand ist kein Selbstzweck. Er ist ein Schritt heraus aus der Zettelwirtschaft. Die E-Rechnung sorgt dafür, dass Rechnungsdaten strukturiert, maschinenlesbar und ohne Medienbruch verarbeitet werden können – das reduziert Fehler, beschleunigt Abläufe und schafft Transparenz. Vor allem aber nimmt sie Tätigkeiten aus dem Alltag, die niemand vermissen wird: Abschreiben, Nachfragen, Suchen, Prüfen von Formalien, die längst automatisiert laufen könnten.
Von der Pflicht zur Kür
Ich halte die E-Rechnung daher für einen der wichtigsten Digitalisierungsimpulse der vergangenen Jahre. Nicht, weil eine neue gesetzliche Vorgabe an sich schon Fortschritt wäre. Sondern weil sie einen Prozess anstößt, der überfällig ist. Der Berufsstand hat dabei eine Schlüsselrolle. Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte übersetzen komplexe Vorgaben in praxistaugliche Lösungen. Sie geben Orientierung, wo Unsicherheit entsteht. Und sie können ihren Mandanten zeigen, dass Digitalisierung Arbeit spürbar erleichtert. Das ist entscheidend: Digitalisierung darf nicht digitalisierte Bürokratie sein. Sie muss entlasten. Sonst verliert sie an Akzeptanz.
Die E-Rechnung kann ein Gegenbeispiel sein: eine Pflicht, aus der echter Nutzen entsteht. Für Unternehmen, weil kaufmännische Prozesse schneller und sicherer werden. Für Kanzleien, weil strukturierte Daten mehr Automatisierung ermöglichen. Und für den Berufsstand, weil Zeit frei wird für das, was ihn auszeichnet: Interpretation, Beratung und strategische Begleitung. Wer die E-Rechnung nur als Frist versteht, wird sie abarbeiten. Wer sie als Einstieg in durchgängige digitale Prozesse begreift, wird profitieren.
Jetzt ist die Zeit zu gestalten
Warten Sie daher nicht bis auf den letzten Drücker. Sprechen Sie Ihre Mandanten aktiv an. Prüfen Sie Prozesse. Nutzen Sie die Umstellung, um Abläufe zu hinterfragen. Denn die Frage lautet nicht, ob die E-Rechnung kommt. Sie ist da. Die Frage ist, was wir daraus machen. In Zeiten des Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, wertvolle Arbeitszeit für Tätigkeiten einzusetzen, die längst automatisiert werden könnten. Jeder gewonnene Freiraum stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und schafft Kapazitäten für anspruchsvollere Aufgaben.
Wenn wir sie richtig gestalten, wird aus der Pflicht ein Fortschritt. Für den Mittelstand. Und für die Kanzleien. Denn je stärker Standardprozesse automatisiert werden, desto mehr rückt das in den Mittelpunkt, was unsere Arbeit ausmacht: Einordnung, Erfahrung und persönliche Beratung. Darin liegt die Zukunft unseres Berufsstands – und deshalb ist die E-Rechnung weit mehr als ein technisches Format. Sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer modernen, vernetzten und leistungsfähigen Wirtschaft.
Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und promovierte Diplom-Kaufmann Robert Mayr ist seit 2016 CEO der DATEV eG. Mayr ist zudem seit 2012 Vizepräsident der Steuerberaterkammer Nürnberg. Er ist Senator in der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), Rechnungsprüfer des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und im Hauptvorstand des Bitkom e.V. Mayr engagiert sich ehrenamtlich in der Hochschullehre, er hat einen Lehrauftrag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, wo er neue Technologien im Steuerwesen untersucht. Für dieses Engagement ist ihm im Sommer 2022 der Titel „Honorarprofessor“ verliehen worden.