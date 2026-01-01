Kürzlich erzählte mir ein Steuerberater von einem Handwerksbetrieb, den seine Kanzlei seit vielen Jahren begleitet. Rechnungen kamen dort mal per Post an, mal als PDF, manchmal eingescannt oder ausgedruckt, oft mit Rückfragen versehen. Eine Mitarbeiterin verbrachte jeden Monat Stunden damit, Belege zu sortieren, Daten abzutippen und Fehler zu korrigieren. Als die Kanzlei die Umstellung auf E-Rechnungen anstieß, war die erste Reaktion: „Muss das jetzt auch noch sein?“ Einige Monate später klang es anders: „Warum haben wir das nicht früher gemacht?“

Genau das ist der Kern: Ja, die E-Rechnung bedeutet zunächst Veränderung. Prozesse müssen angepasst, Systeme geprüft, Mandantinnen und Mandanten informiert werden. Das ist Aufwand. Und ich weiß, dass dieser Aufwand in einer Zeit entsteht, in der Kanzleien und Unternehmen ohnehin am Limit arbeiten.

Aber dieser Aufwand ist kein Selbstzweck. Er ist ein Schritt heraus aus der Zettelwirtschaft. Die E-Rechnung sorgt dafür, dass Rechnungsdaten strukturiert, maschinenlesbar und ohne Medienbruch verarbeitet werden können – das reduziert Fehler, beschleunigt Abläufe und schafft Transparenz. Vor allem aber nimmt sie Tätigkeiten aus dem Alltag, die niemand vermissen wird: Abschreiben, Nachfragen, Suchen, Prüfen von Formalien, die längst automatisiert laufen könnten.