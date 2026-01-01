Der zweite Hebel lautet: Engagement muss sich spürbar lohnen. Genossenschaften tun sich traditionell schwer mit selektiven Vorteilen, weil sie Gleichbehandlung hochhalten. Doch Gleichbehandlung heißt nicht, dass jede Form von Aktivität folgenlos bleiben sollte. Wer sich an Pilotprojekten beteiligt, Daten in qualitätsgesicherter Form bereitstellt oder Fachwissen in Communitys einbringt, könnte früheren Zugang zu neuen Anwendungen, exklusive Benchmarking-Angebote oder besondere Weiterbildungsformate erhalten. Nicht als Privileg für wenige, sondern als fairer Anreiz für Beitragende. Wer gibt, soll auch etwas davon haben.

Drittens: Engagement braucht Sichtbarkeit. In wissensintensiven Berufen wirken soziale Anerkennung und professionelle Reputation oft stärker als kleine finanzielle Prämien. Warum also nicht Rollen schaffen wie „KI-Praxispartner“, „Mitglied im Innovationspanel“ oder „Digitaler Fachbeirat“? Warum nicht sichtbar machen, welche Kanzleien neue Anwendungen mitentwickeln, testen und verbessern? Das wäre mehr als Symbolik. Es würde zeigen: Mitwirkung ist keine Ehrenrunde, sondern ein Bestandteil professioneller Exzellenz.

Viertens: Daten müssen als genossenschaftlicher Beitrag begriffen werden. In der KI-Welt ist die Datenqualität oft wichtiger als die Programmiersprache. Gerade hier besitzt eine Genossenschaft wie DATEV einen Schatz, den kein externer Anbieter in gleicher Form hat: praxisnahe, strukturierte, fachlich eingebettete Informationen aus Tausenden Kanzleien. Doch dieser Schatz hebt sich nicht von allein. Mitglieder müssen bereit sein, anonymisierte Prozessdaten, Fehlermuster oder typische Fallkonstellationen einzubringen. Dafür braucht es klare Regeln: Was wird genutzt, wofür, unter welchen Schutzstandards und mit welchem Rückfluss an die Mitglieder? Wer Daten teilt, darf nicht das Gefühl haben, Material abzugeben. Er muss wissen, dass er in die gemeinsame Zukunft des Berufsstands investiert.

Fünftens braucht es eine neue Erzählung. Teilhabe entsteht nicht nur durch Technik und Anreize, sondern auch durch Sinn. Genossenschaften müssen im KI-Zeitalter deutlicher machen, wofür sie stehen: für Datensouveränität, für fachlich verantwortete Innovation, für eine Digitalisierung, die nicht allein von Skalierungslogik getrieben ist. Die Alternative ist klar: Entweder entwickelt die Profession ihre Werkzeuge mit – oder andere entwickeln sie für die Profession. Und wer nur nutzt, was andere gebaut haben, verliert früher oder später seinen Einfluss auf die Regeln des eigenen Berufs.

Natürlich darf man die Gegenkräfte nicht unterschätzen. Nicht jede Kanzlei hat Zeit für zusätzliche Beiträge. Nicht jede Innovation lässt sich breit diskutieren. Und nicht jede Beteiligung ist automatisch klug. Aber genau deshalb braucht es keine romantische Rückkehr zur Vollversammlung, sondern ein realistisches Modell abgestufter Teilhabe: viele kleine Beiträge, einige intensive Pilotpartnerschaften, wenige strategische Gremien. Breite Rückkopplung unten, klare Verantwortung oben.

Im KI-Zeitalter ist Teilhabe kein schmückender Wert mehr. Sie wird zum Produktionsfaktor. Eine Genossenschaft, die ihre Mitglieder nur noch versorgt, verschenkt ihren größten Vorteil. Eine Genossenschaft, die ihre Mitglieder aktiviert, kann etwas, das Plattformen nur begrenzt können: verteiltes Fachwissen in verantwortliche Innovation übersetzen.

Die Zukunftschance für DATEV liegt nicht darin, KI einfach möglichst schnell einzuführen, sondern darin, sie so zu entwickeln, dass die Mitglieder nicht Zuschauer des technologischen Wandels bleiben. Sondern zu seinen Mitautoren werden.

KI kann vieles automatisieren. Genossenschaft kann sie nicht. Die muss organisiert, belebt und immer wieder neu aktiviert werden.