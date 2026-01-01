Der Zahlungsverkehr gehört zu den sensibelsten Prozessen eines Unternehmens. Gleichzeitig erwarten Mandanten heute schnelle Abläufe, hohe Sicherheitsstandards und möglichst wenig manuellen Aufwand. Genau hier setzt EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) an.

Als etablierter Standard für den elektronischen Datenaustausch mit Banken schafft EBICS die Grundlage für einen sicheren, effizienten und durchgängig digitalen Zahlungsverkehr – und damit für eine moderne Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Kanzlei und Kreditinstitut.

Gerade in der heutigen Geschäftswelt ist E-Banking der Standard, um Zahlungen zu tätigen oder Kontoumsätze abzufragen. Da die Softwarelösungen dabei täglich große Datenmengen erzeugen und verarbeiten, bietet EBICS Komfort in den Bereichen Schnelligkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Automatisierung.

Deshalb sollten Kanzleien, die ihre Mandanten bei der Digitalisierung ihrer Finanzprozesse begleiten, EBICS aktiv empfehlen.