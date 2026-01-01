Ihre Vision von Digitalisierung betrachten die beiden wie ein ungeschriebenes Gesetz. Anfang 2024 offenbaren sie ihren Mandanten, dass die Zusammenarbeit künftig ausschließlich digital erfolgen wird – verbunden mit dem Angebot konkreter Unterstützung beim Umstieg. „Wer nicht bereit war das zu tun, musste sich neue Steuerberater suchen“, sagt Schweiger. Die Reaktionen der Mandanten waren überwiegend positiv, auch wenn eine Handvoll den neuen Weg trotz allen Werbens am Ende doch nicht mitgehen wollte.

Doch nicht nur seitens der Mandanten ist Anpassungsfähigkeit gefragt. Die Unternehmenslandschaft ist stetig im Wandel. Start-ups, E-Commerce-Unternehmen und Influencer haben andere Ansprüche an Steuerberater als klassische Mittelständler – und nicht jede Kanzlei weiß, wie man diese neuen Mandanten richtig betreut.

„Bei Influencern besteht ein klares Missverhältnis: Sie bringen eigentlich alles aus ihrem privaten Leben ein und müssen alles, was sie rausbekommen versteuern, haben wiederum aber keine Betriebsausgaben“, sagt Schweiger. Auch gebe es zu dieser besonderen Mandantengruppe wenig Rechtsprechung. „Das Geschäftsmodell ist sehr erklärungsbedürftig. Die Leute können nirgendwo etwas nachlesen, es gibt keine Gesetze dazu“, sagt Steinhöfer. Für eine erfolgreiche Steuerberatung seien daher eine saubere Dokumentation, eine enge Abstimmung und sowie ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zu den Mandanten essenziell.

Dass es sich lohnt, bei Automatisierung und Digitalisierung eine Vorreiterrolle zu spielen, zeigt sich auch in den positiven Rückmeldungen junger Talente. Am Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting war Steuerberatung für die Schülerinnen und Schüler lange kein Thema. Inzwischen gilt der Beruf dank KI und der vielen digitalen Prozesse als angesagt. „Dieses Jahr dürfen wir unseren Berufsstand das erste Mal am Berufsinformationsabend an dieser Schule vertreten“, erzählt Schweiger begeistert. „Das geht in die richtige Richtung: weg vom Image der händischen Deklaration von Sachverhalten, hin zu einem richtig modernen, digitalen, tollen Arbeitsplatz.“