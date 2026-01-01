Der Verein ist im Nonprofit-Sektor nach wie vor die beliebteste Rechtsform. Dafür sprechen die basisdemokratische Struktur, die einfache Gründung und die hohe Bekanntheit dieser Organisationsform. Gleichzeitig birgt das Vereinsrecht viele Fallstricke – insbesondere, wenn zusätzlich die Gemeinnützigkeit zu beachten ist und steuerliche Vorgaben eingehalten werden müssen. Fehler können schnell teuer werden.

Der Autor Jörg Ammon erläutert in diesem beliebten Praxisleitfaden die zivilrechtlichen Grundlagen des Vereinsrechts und die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit. Verständlich zeigt er, wie Verantwortliche in Vereinen rechtssicher handeln, Satzung und Organisation gestalten und Stolperfallen vermeiden. Behandelt werden auch steuerbegünstigte Freibeträge wie Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale sowie die Anforderungen an den Datenschutz im Verein. Berücksichtigt sind aktuelle Entwicklungen wie das Steueränderungsgesetz 2025, Neuerungen bei Mindestlohn und Minijob, die E-Rechnung sowie die Aktivrente ab dem 01. Januar 2026.

Das Buch richtet sich an Vorstände, Geschäftsführungen, Kassenwarte, ehrenamtlich Engagierte und beratende Personen, die mit Vereinsrecht, Gemeinnützigkeit und Vereinsbesteuerung zu tun haben. Der Autor bringt seine langjährige Erfahrung als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, bundesweiter Referent im Gemeinnützigkeitsrecht sowie als Präsident des Bayerischen Landes-Sportverband e. V. (BLSV) in einem fundierten, praxistauglichen Leitfaden ein.