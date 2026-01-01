Art.-Nr. 12773 | DATEV-Fachbuch

Stolperfalle Verein, 4. Auflage (E-Book)

Vereinsrechtliche Herausforderungen erfolgreich meistern
  • Rechtliche Grundlagen inklusive DS-GVO
  • Gemeinnützigkeit
  • Aktivrente ab 01.01.2026

Erscheinungstermin: vsl. April 2026

Beschreibung

Der Verein ist im Nonprofit-Sektor nach wie vor die beliebteste Rechtsform. Basisdemokratische Struktur, einfache Gründung und hohe Bekanntheit sprechen dafür. Zugleich birgt das Vereinsrecht viele Fallstricke – insbesondere, wenn zusätzlich die Gemeinnützigkeit hinzukommt und steuerliche Vorgaben zu beachten sind. Guter Rat ist dann häufig teuer.

Jörg Ammon erläutert in der 4. Auflage seines erfolgreichen Buches praxisnah die zivilrechtlichen Grundlagen des Vereinsrechts und die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit. Er erklärt verständlich, wie Verantwortliche in Vereinen rechtssicher handeln, Satzung und Organisation gestalten und Stolperfallen vermeiden Ausführliche Kapitel behandeln steuerbegünstigte Freibeträge wie Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale sowie die Anforderungen an Datenschutz im Verein.

Die 4. Auflage berücksichtigt aktuelle steuerliche Änderungen, zuletzt durch das Steueränderungsgesetz 2025, Neuerungen beim Mindestlohn und beim Minijob, Vorgaben zur elektronischen Rechnung (E-Rechnung) sowie die Aktivrente ab 01.01.2026 und ihre Bedeutung für Vereine.

Das Buch richtet sich an Vorstände, Geschäftsführungen, Kassenwarte, ehrenamtlich Engagierte und beratende Personen, die mit Vereinsrecht, Gemeinnützigkeit und Vereinsbesteuerung zu tun haben. Der Autor verbindet seine langjährige Erfahrung als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, bundesweiter Referent im Gemeinnützigkeitsrecht und Präsident des BLSV zu einem fundierten, gut nutzbaren Praxisleitfaden.

Dieses Buch soll Ihnen helfen, die vereinsrechtlichen Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Für Detailfragen auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.

Format pdf + epub
Erscheinungstermin (vsl.) 04/2026
Seitenzahl (ca) 150
