E-Sport und Gemeinnützigkeit

E-Sport gewinnt zunehmend an Bedeutung und etabliert sich immer stärker auch in der Vereinslandschaft. Damit stellen sich für Vereine, Vorstände und Verantwortliche zahlreiche steuer- und gemeinnützigkeitsrechtliche Fragen – und damit ein wachsender Beratungsbedarf bei Ihren Mandantinnen und Mandanten.

Die Mandanten-Info gibt einen strukturierten Überblick über die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen. Sie erläutert die Grundsätze der Gemeinnützigkeit und deren Anwendung auf den E-Sport, stellt die Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit dar und geht auf die Anforderungen an Satzung und tatsächliche Geschäftsführung ein. Darüber hinaus werden die steuerlichen Sphären gemeinnütziger Vereine systematisch dargestellt.