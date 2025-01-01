Der Verein als Arbeitgeber
- Übungsleiterpauschbetrag und Ehrenamtsfreibetrag in der Praxis
- Abgrenzung von selbstständiger und abhängiger Beschäftigung
- Vorliegen und Nichtvorliegen eines Minijobs
In Deutschland gibt es rund 600.000 Vereine, die oft nicht als Arbeitgeber wahrgenommen werden – ein Umstand, der erhebliche Haftungsrisken birgt. Die Gewährung von Übungsleiterpauschbetrag bzw. Ehrenamtsfreibetrag ist dabei nur ein Teilaspekt.
Insbesondere die anspruchsvolle Vergütung von Amateursportlern einschließlich Zusatzleistungen wie Reisekosten führt immer wieder zu Beanstandungen bei Betriebsprüfungen. Seit der Einführung des Mindestlohns hat dieses Thema weiter an Relevanz gewonnen.
Darüber hinaus stellt die Minijob-Zentrale mit einem speziellen „Prüfschema für Vereine" ein Instrument zur Verfügung, mit dem geprüft werden kann, ob eine Tätigkeit sozialversicherungspflichtig ist. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Abgrenzung zwischen selbstständiger und abhängiger Beschäftigung.
Mit dieser Mandanten-Info-Broschüre informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über die bestehenden Meldepflichten und über mögliche Ausnahmen.
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Der Verein als Arbeitgeber
