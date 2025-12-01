Aktuell gibt es in Deutschland rund 25.000 gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung (gGmbHs) – mit stark steigender Tendenz. Mit der wachsenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit im gemeinnützigen Sektor und der damit einhergehenden Notwendigkeit einer professionellen Organisation gewinnt die gGmbH zunehmend an Bedeutung.

Diese spezielle Form der GmbH verbindet die Vorteile der auf gewerbliche Aktivität ausgerichteten GmbH mit den Vorteilen des Gemeinnützigkeitsrechts. Insbesondere aus haftungsrechtlicher Sicht kann es sinnvoll sein, den Zweckbetrieb einer gemeinnützigen Organisation in Form einer gGmbH zu führen.

Für Sie in der Steuerberatung bedeutet dies: Die gGmbh ist ein wichtiges Beratungsfeld, das fundierte Kenntnisse im Gesellschafts-, Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht erfordert.