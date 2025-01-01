Steuerpraxis für Vereine und andere steuerbegünstigte Organisationen (E-Book)
- Regelungen des Steueränderungsgesetzes 2025 mit ihren Auswirkungen auf die Beratungspraxis steuerbegünstigter Organisationen
- Zuwendungsempfängerregister: Einordnung, Nachweispflichten und praktische Konsequenzen
- Digitale/elektronische Zuwendungsbestätigung: Ablauf und Prozessgestaltung in der Organisation und Kanzlei
Erscheinungstermin: vsl. Juli 2026
Beschreibung
Das Kompaktwissen führt praxisorientiert durch die steuerlichen Kernfragen von Vereinen, Stiftungen und gGmbHs.
Im Mittelpunkt stehen die ertragsteuerlichen und umsatzsteuerlichen Besonderheiten der täglichen Beratung: Erlangung der Steuerbefreiung, Abgrenzung der Sphären (ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb), Mittelverwendung und Rücklagen, typische Einnahmen sowie die marktübliche Vergütung von Organen.
Dabei finden die geplanten Änderungen und Neuerungen durch das Steueränderungsgesetz 2025, wie z. B. die Erhöhung verschiedener Freigrenzen und Freibeträge im Bereich der Gemeinnützigkeit, Berücksichtigung. Darüber hinaus enthält dieses Kompaktwissen Informationen zum Zuwendungsempfängerregister und zur digitalen Zuwendungsbestätigung. Zahlreiche Beispiele und Formulierungshilfen machen das Werk zu einem Praxisratgeber für Ihre Kanzlei.
Kurzinfo
Autor
Stefan Bieroth
Diplom-Finanzwirt (FH)
Stefan Bieroth ist tätig im Festsetzungsbereich der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Er befasst sich schwerpunktmäßig mit der Besteuerung von Kapitalgesellschaften, Gemeinnützigkeitsrecht sowie der steuerlichen Behandlung und Besteuerung von Immobilien. In diesem Bereich hält er innerhalb und außerhalb der Finanzverwaltung Vorträge.
Erscheinungstermin: vsl. Juli 2026