Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht

Das Seminar ermöglicht den schnellen und aktuellen Einstieg in die gemeinnützigkeitsrechtliche Mandate (Vereine, Stiftungen und gGmbHs) und eignet sich besonders für Mitarbeiter von gemeinnützigen Organisationen für eine effiziente Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.
Das Gemeinnützigkeitsrecht ist ein Spezialgebiet im Steuerrecht. Dieses Seminar stellt die Besonderheiten gemeinnütziger Organisationen im Zivil-, Stiftungs- und Steuerrecht im Überblick dar. Behandelt werden die drei wichtigsten Rechtsformen steuerbegünstigter Körperschaften: Vereine, Stiftungen und gGmbHs. Neben den Vorschriften der Abgabenordnung, der Ertragsbesteuerung sowie der Umsatzsteuer werden auch die Besonderheiten im Rechnungswesen der steuerbegünstigten Körperschaften dargestellt.
- Rechtliche Grundlagen
- Einführung in das Vereins- und Stiftungsrecht
- Gesellschaftsrechtliche Besonderheiten der gGmbH
- Gemeinnützige Organisationen und Ertragsteuern
- Voraussetzungen für die Steuerbegünstigungen
- Die vier Sphären der steuerbegünstigten Körperschaften
- Einkommensermittlung und Rücklagenbildung
- Besonderheiten im Rechnungswesen gemeinnütziger Organisationen
- Mittelverwendungsrechnung
- Jahresrechnungen von Vereine und Stiftungen
- Besonderheiten beim Jahresabschluss der gGmbH
- Branchen-Kontenrahmen der DATEV
- Umsatzbesteuerung bei steuerbegünstigten Körperschaften
- Abgrenzung umsatzsteuerfreie Leistungen
- Ermittlung abziehbare Vorsteuer
- Besonderheiten bei der Lohnabrechnung in gemeinnützigen Organisationen
- Umsetzung in den DATEV-Programmen
- Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiter
- Unternehmer
- Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Kenntnisse in der Rechnungslegung, Ertrags- und Umsatzbesteuerung nicht-steuerbegünstigter Steuerpflichtiger
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Michael End
Dipl.-Kaufmann, Mitarbeiter der DATEV eG
Verantwortlicher Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften
Prof. Dr. Claus Koss
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Beratung und Prüfung von gemeinnützigen Organisationen
Pak Lam Chan
Bilanzbuchhalter IHK, Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften
