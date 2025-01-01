Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht

Das Seminar ermöglicht den schnellen und aktuellen Einstieg in die gemeinnützigkeitsrechtliche Mandate (Vereine, Stiftungen und gGmbHs) und eignet sich besonders für Mitarbeiter von gemeinnützigen Organisationen für eine effiziente Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.

Das Gemeinnützigkeitsrecht ist ein Spezialgebiet im Steuerrecht. Dieses Seminar stellt die Besonderheiten gemeinnütziger Organisationen im Zivil-, Stiftungs- und Steuerrecht im Überblick dar. Behandelt werden die drei wichtigsten Rechtsformen steuerbegünstigter Körperschaften: Vereine, Stiftungen und gGmbHs. Neben den Vorschriften der Abgabenordnung, der Ertragsbesteuerung sowie der Umsatzsteuer werden auch die Besonderheiten im Rechnungswesen der steuerbegünstigten Körperschaften dargestellt.