Abrechnung der Vereine
- Anerkennung und Erhalt der Gemeinnützigkeit
- Buchführung: Korrekte Aufteilung auf die “vier Vereinsbereiche”
- Ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche Beurteilung der Vereinstätigkeiten
- Unterstützung durch die DATEV-Programme für sämtliche Bereiche
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Abrechnung gemeinnütziger Vereine und deren steuerliche Veranlagung stellen hohe Anforderungen an Sie und Ihre Mitarbeitenden. Das Seminar vermittelt aktuelles und umfassendes Fachwissen für die tägliche Beratungspraxis. Die Referierenden informieren Sie auch über die umfangreichen, geplanten Änderungen durch das Steueränderungsgesetz 2025.
Das Gemeinnützigkeitsrecht hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Aktuell stehen einschneidende Änderungen der Abgabenordnung ab 01.01.2026 bevor. Neben der Anhebung verschiedener Freigrenzen und Freibeträge und der Erweiterung von Zweckbetrieben müssen sich Vereine und deren Berater mit tiefgreifenden Neuerungen auseinandersetzen. So entfällt z. B. die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben bei Vereinen mit Einnahmen unter 50.000 EUR. Erhalten Sie kompaktes Wissen inkl. der geplanten Änderungen ab 2026 für die tägliche Beratungspraxis:
- Rolle der Satzung im Gemeinnützigkeitsrecht
- Vermeidung der Aberkennung der Steuerbegünstigung durch ordnungsgemäßes Verhalten des Vorstands
- Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben auf die vier Buchführungsbereiche, inkl. Sonderthemen wie z. B. Sponsoring
- Auswirkung der Buchführungszahlen auf das Gemeinnützigkeitsrecht sowie auf die ertrags- und umsatzsteuerliche Beurteilung
Themen
- Erleichterungen und Verschärfungen durch das Jahressteuergesetz 2020
- Zivilrechtliche Aspekte bei steuerbegünstigten Vereinen
- Kriterien für Anerkennung und Erhalt der Steuerbegünstigung
- Prüfung der Steuerbegünstigung: Gesondertes Feststellungverfahren für Satzung und Veranlagungsprüfung
- Aberkennung der Steuerbegünstigung
- Korrekte Zuordnung der Buchführungszahlen auf die „vier Vereinsbereiche“
- Spezialthema: Sponsoring
- Ertragsteuern: Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer
- Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug
- Der Verein als Arbeitgeber
- Spendenrecht und Spendenhaftung
- Umsetzung der DS-GVO im Verein
- Compliance-Management-System – Notwendigkeit auch für den Verein
- Umsetzung in den DATEV-Programmen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaber
-
Kanzleimitarbeiter
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Prof. Dr. Monique Reis
Steuerberaterin, Dipl.-Kauffrau
Vereinsbesteuerung, Erstellung von IFRS Einzel-/Konzernabschlüssen, Internationales Steuerrecht
Michael End
Dipl.-Kaufmann, Mitarbeiter der DATEV eG
Verantwortlicher Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften
Pak Lam Chan
Bilanzbuchhalter IHK, Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften
Termine
