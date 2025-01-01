Abrechnung der Vereine

Die Abrechnung gemeinnütziger Vereine und deren steuerliche Veranlagung stellen hohe Anforderungen an Sie und Ihre Mitarbeitenden. Das Seminar vermittelt aktuelles und umfassendes Fachwissen für die tägliche Beratungspraxis. Die Referierenden informieren Sie auch über die umfangreichen, geplanten Änderungen durch das Steueränderungsgesetz 2025.

Das Gemeinnützigkeitsrecht hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Aktuell stehen einschneidende Änderungen der Abgabenordnung ab 01.01.2026 bevor. Neben der Anhebung verschiedener Freigrenzen und Freibeträge und der Erweiterung von Zweckbetrieben müssen sich Vereine und deren Berater mit tiefgreifenden Neuerungen auseinandersetzen. So entfällt z. B. die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben bei Vereinen mit Einnahmen unter 50.000 EUR. Erhalten Sie kompaktes Wissen inkl. der geplanten Änderungen ab 2026 für die tägliche Beratungspraxis: