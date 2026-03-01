Insgesamt passt der Mittelstand seine Beschäftigung zunehmend differenziert nach Unternehmensgröße und Beschäftigungsform an. In mittleren Unternehmen dominiert die reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiterhin klar: Obwohl ihr Anteil seit 2022 (90,3 Prozent) leicht gesunken ist, liegt er im März 2026 mit 87,6 Prozent der vollzeitäquivalenten Beschäftigung auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig ist der Anteil geringfügig Beschäftigter moderat von 8 Prozent (Jan 2022) auf rund 10 Prozent (April 2026) gestiegen. Auch der Anteil erwerbstätiger Altersrentner nimmt kontinuierlich zu, bleibt jedoch trotz des Zuwachses von 0,7 Prozent (Jan 2022) auf 1,4 Prozent (April 2026) auf einem sehr niedrigen Niveau. In kleinen und Kleinstunternehmen zeigt sich die Entwicklung hin zu geringfügiger und atypischer Beschäftigung dagegen stärker ausgeprägt.



Auch in kleinen Unternehmen bleibt die Beschäftigungsstruktur insgesamt stabil: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stellt mit knapp 80 Prozent den mit Abstand größten Anteil, auch wenn dieser Wert hier seit 2022 ebenfalls um knapp drei Prozent gesunken ist. Gegenüber der Situation bei mittleren Unternehmen haben geringfügig Beschäftigte für kleine Unternehmen aber eine größere Bedeutung, die – ebenso wie die Beschäftigung erwerbstätiger Altersrentner – noch weiter zunimmt. Der Blick zurück zeigt: Auch der bis Herbst 2023 zu verzeichnende Personalaufbau fand hier bereits insbesondere im Bereich der geringfügigen Beschäftigung statt.



In Kleinstunternehmen fällt die Beschäftigungsstruktur noch deutlich differenzierter aus. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stellt auch hier die größte Gruppe. Ihr Anteil von 63,7 Prozent fällt aber deutlich niedriger aus als in Unternehmen mit zehn und mehr Angestellten. Zudem entwickelt sich der Wert im Zeitverlauf leicht rückläufig. Gleichzeitig prägen geringfügige und kurzfristige Beschäftigung einen erheblichen Teil der Struktur und auch erwerbstätige Altersrentner gewinnen moderat an Bedeutung.