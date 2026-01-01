Seit 1991 zahlen Arbeitnehmende den sogenannten Solidaritätszuschlag, der besonders belastende Staatsausgaben wie die Kosten der Wiedervereinigung finanzieren sollte.

Bis 2020 war die Sonderabgabe in Höhe von 5,5 % für alle abhängig Beschäftigten Pflicht und wurde automatisch vom Lohn oder Gehalt einbehalten. Ausnahmen oder reduzierte Sätze gab es lediglich für Geringverdienende.

Seit 2021 entfällt diese Belastung für rund 90 % aller Arbeitnehmenden.

2022 wird der Solidaritätszuschlag ab einem zu versteuernden Einkommen von 96.800 Euro (Alleinstehende) bzw. 193.600 Euro (Paare) fällig, wie das Bundesfinanzministerium ermittelt hat.