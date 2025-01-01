Ratgeber Einkommensnachweise Selbstständige

Einkommensnachweis für Selbständige im Überblick

Auch Selbständige müssen einen Einkommensnachweis erbringen. Informieren Sie sich jetzt, welche Formalien und Fristen einzuhalten sind. Jetzt mehr erfahren!

Ratgeber Krankengeld © Stockfotos-MG - stock.adobe.com

Krankengeld: Ab wann beginnt die Kassenleistung?

Sie sind länger krankgeschrieben und fragen sich, ab wann das Krankengeld von Ihrer Krankenkasse bezahlt wird und ob dies automatisch geschieht? Jetzt informieren!

Ratgeber Mutterschutz und Gehalt © S.Kobold - stock.adobe.com

Mutterschutz und Gehalt: Die Regeln im Überblick

Bekomme ich im Mutterschutz das volle Gehalt von meinem Arbeitgeber und welche Formalien sind zu beachten? Jetzt mehr erfahren!

Ratgeber Nettolohnoptimierung © Stockfotos-MG - stock.adobe.com

Nettolohnoptimierung statt Gehaltserhöhung

Mehr Brutto vom Netto dank Nettolohnoptimierung? Erfahren Sie jetzt, welche Instrumente es gibt, wenn eine Gehalterhöhung keine Option ist. Jetzt mehr erfahren!

Ratgeber Mutterschaftsgeld und Elterngeld

Unterschied: Mutterschaftsgeld und Elterngeld

Wann bekomme ich Elterngeld und wann Mutterschaftsgeld und was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen den beiden Leistungen? Jetzt mehr erfahren!

Ratgeber Firmenwagen

Firmenwagen für Mitarbeiter

Ihre Mitarbeiter wünschen sich einen Firmenwagen? Was ist dabei zu beachten und ab wann lohnt sich das wirklich? Jetzt mehr erfahren!

Ratgeber Steuerfreie Mitarbeiter-Benefits © PhotographyByMK - stock.adobe.com

Steuerfreie Mitarbeiter-Benefits

Sie möchten Ihrem Mitarbeiter mit steuerfreien Benefits etwas Gutes tun und Ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern? Informieren Sie sich jetzt über die Möglichkeiten. Jetzt mehr erfahren!

Ratgeber Unterschied Lohn Gehalt

Was ist der Unterschied zwischen Lohn und Gehalt?

In der Praxis werden Lohn und Gehalt meist synonym verwendet – tatsächlich gibt es aber einen großen Unterschied. Jetzt informieren!

Ratgeber Gehaltsabrechnung erstellen

Gehaltsabrechnung erstellen: Mit Musterberechnung

Erfahren Sie alles über den Aufbau und die Angaben beim Gehaltsabrechnung berechnen und sehen Sie sich eine Musterberechnung an!

Ratgeber Lohnabrechnung erstellen © Stockfotos-MG - stock.adobe.com

Lohnabrechnung erstellen: Schritt für Schritt

Ihre erste Lohnabrechnung steht an? Lesen Sie hier, wie es ganz einfach Schritt für Schritt funktioniert und worauf Sie achten müssen!

Ratgeber Lohnabrechnung Minijob © Robert Kneschke - stock.adobe.com

Lohnabrechnung für einen Minijob erstellen

Auch geringfügig Beschäftigte haben einen Anspruch auf eine Lohnabrechnung. Erfahren Sie jetzt, wie Sie die Lohnabrechnung für einen Minijob erstellen!

Ratgeber Unterschied Einkommensteuer Lohnsteuer

Was ist der Unterschied zwischen Lohnsteuer und Einkommensteuer?

Informieren Sie sich über den Unterschied zwischen Lohnsteuer und Einkommensteuer und holen Sie sich einen Tipp, wie Sie sich dies für immer merken können!

Ratgeber Glossar Lohn und Gehalt © freshidea - stock.adobe.com

Glossar Lohn & Gehalt

Informieren Sie sich bei DATEV über alle wichtigen Basisbegriffe rund um das Erstellen der Lohn- und Gehaltsabrechnung.