Der Gesetzgeber regelt, dass Frauen in den letzten sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin nur beschäftigt werden dürfen, wenn sie dies ausdrücklich wünschen. Paragraf 3 MuSchG spricht ein Beschäftigungsverbot aus, sofern keine Erklärung der werdenden Mutter, arbeiten zu wollen, vorliegt. Möchte eine Frau während der Schutzfrist vor der Geburt tätig sein, darf sie ihre Entscheidung jederzeit ändern. Für die Zeit nach der Entbindung gilt:

Es besteht ein Beschäftigungsverbot für die ersten acht Wochen nach der Geburt.

Diese Frist verlängert sich auf zwölf Wochen bei einer Frühgeburt, bei Mehrlingsgeburten oder wenn innerhalb der ersten acht Wochen eine Behinderung beim Kind ärztlich diagnostiziert wird.

Findet die Geburt vor dem errechneten Termin statt, verlängert sich die Schutzfrist um den Zeitraum, um den die vorgeburtliche Frist verkürzt wurde.

Diese Fristen sind für Arbeitnehmerinnen und Unternehmen bindend und können nicht verkürzt werden.

Ausnahmen bestehen lediglich für die schulische Ausbildung und das theoretische Studium, sofern die Frau das wünscht und ein ärztliches Attest gesundheitliche Bedenken ausräumt.

Während der Schutzfristen gilt Entgeltfortzahlung im Mutterschutz. Zwar haben gesetzlich krankenversicherte Frauen auf Antrag Anspruch auf das sogenannte Mutterschaftsgeld der Krankenkasse, doch dieses ist in der Höhe auf 13 Euro pro Kalendertag begrenzt. Daher kann diese Leistung den Lohn- oder Gehaltsausfall in der Regel nicht auffangen. Deshalb ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Differenzbetrag im Mutterschutz durch Lohnfortzahlung auszugleichen.