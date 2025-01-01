Nichts bindet und motiviert Mitarbeiter mehr, als Anteile am Unternehmen des Arbeitgebers zu besitzen. Schließlich haben Miteigentümer ein größeres Interesse am wirtschaftlichen Erfolg als „einfache“ Angestellte, die ohne Bindungen jederzeit den Betrieb wechseln können.

Das versteht auch der Gesetzgeber. Deshalb hat er bereits im Jahr 2021 die Bedingungen für die steuerfreie Mitarbeiterbeteiligung verbessert. Der Grenzwert für die steuerfreie Mitarbeiterbeteiligung ist zu diesem Zeitpunkt von 360 Euro auf 1.440 Euro pro Jahr gestiegen. So dürfen Sie Ihren Angestellten nun steuerfreie Mitarbeiter-Aktien in dieser Höhe überlassen.

Dabei besteht nicht nur die Option, Ihren Mitarbeitern Aktien kostenlos zu überlassen, Sie dürfen die Papiere auch verbilligt an die Belegschaft weitergeben. Dabei entsteht den Mitarbeitern ein geldwerter Vorteil, den diese versteuern müssen. Über die Möglichkeit, die Mitarbeiterbeteiligung als steuerfreies Mitarbeitergeschenk zu nutzen, entfällt bis zum Grenzwert die Steuerpflicht. Angenommen, die Aktien Ihres Unternehmens haben einen Wert von 100 Euro pro Stück. Mitarbeiter erhalten diese zum Vorzugspreis von 60 Euro. Damit können diese bis zu 36 Aktien pro Jahr erwerben, ohne den dabei entstehenden geldwerten Vorteil zu versteuern.

Erhält ein Mitarbeiter aus diesen Papieren eine Dividende, ist diese mit 25% Kapitalertragssteuer zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag beim Mitarbeiter zu versteuern, sofern der Sparerpauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro überschritten wird.