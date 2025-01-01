Für Vertragspartner wie Vermieter und Kreditgeber stellen Freiberufler und selbstständige Einzelunternehmer ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Anders als bei Kapitalgesellschaften besteht kein Stammkapital, auf das Gläubiger zugreifen könnten. Das Einkommen des Selbstständigen ergibt sich direkt aus den Gewinnen seiner Arbeit. Sind Sie bereits eine längere Zeit erfolgreich als Ihr eigener Chef tätig, belegt das nicht nur die Tragfähigkeit Ihrer Unternehmung. Sie können die fehlende Lohnabrechnung für selbstständige Tätigkeiten auch durch Einkommensteuerbescheide des Finanzamts kompensieren.

Die amtlichen Nachweise belegen zumindest rückwirkend, wie viel Einkommen Sie erzielen.

Können Sie diese Unterlagen nicht für ein, sondern besser für zwei oder gar drei Jahre einreichen, erleichtert das Ihrem Vertragspartner die Entscheidung.

Zwar geben die Steuerbescheide keine Auskunft über den Geschäftserfolg der Zukunft, doch auch Arbeitnehmer können arbeitslos werden oder dauerhaft arbeitsunfähig erkranken.

Können Sie (noch) nicht auf Steuerbescheide zurückgreifen, akzeptieren einige Vermieter oder Banken auch eine BWA oder EÜR. Allerdings müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Anfrage abgelehnt wird oder dass Sie erheblich schlechtere Konditionen erhalten.

Gründer profitieren daher besonders von Sicherheiten wie einer (weitgehend) abbezahlten Immobilie, Sparvermögen oder alternativen Finanzierungsformen wie Privatdarlehen von Familie oder Freunden, Fördermitteln, Partnern zur Start-up-Finanzierung, Crowdfunding und ähnlichen Optionen. Dann kommt es allerdings auf einen überzeugenden Businessplan an. DATEV empfiehlt dazu das umfassende Angebot von Gründerplan, das für viele Branchen zeigt, wie ambitionierte (Neu-)Selbstständige ohne Gehaltsabrechnung überzeugen.

Eine Alternative ist die nebenberufliche Gründung. Durch die zusätzliche Tätigkeit als Arbeitnehmer können Selbstständige Gehaltsabrechnungen vorlegen und zeigen, dass sichere Einnahmen vorhanden sind.